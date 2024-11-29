Пенсия при зарплате 20 тысяч гривен — какие выплаты назначают украинцам

Человек считает деньги. Фото: УНИАН

Размер пенсии определяется многими факторами, среди которых ключевую роль играют продолжительность страхового стажа, заработная плата человека и средний уровень зарплат в Украине за последние три года.

О том, как рассчитывается пенсия по возрасту в Украине, объяснили в Пенсионном фонде.

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Рассчитаем ориентировочный размер пенсии для человека, имеющего месячную зарплату 20 000 грн и 35 лет страхового стажа. Для этого используем официальную формулу для определения коэффициента страхового стажа:

Кс = См × Вс ÷ 100% × 12

Исходные данные для расчета у нас следующие:

См (суммарное количество месяцев стажа): 35 × 12 = 420

(суммарное количество месяцев стажа): 35 × 12 = 420 Вс (величина отметки одного года стажа): 1%.

(величина отметки одного года стажа): 1%. Месячная зарплата (Зп): 20 000 грн.

Расчет коэффициента стажа:

Кс = 420 × 1 ÷ 100 × 12 = 0,35

Коэффициент страхового стажа не может превышать 0,75, а с учетом подземного стажа и работы по Списку № 1 – 0,85. В нашем случае он не превышает максимально допустимого значения 0,75, поэтому дополнительных корректировок не требуется. Формула расчета пенсии:

Пенсия = Кс × Зп × Средний коэффициент заработной платы

В этом расчете предполагается, что средний коэффициент заработной платы составляет 1 (человек получал заработную плату на уровне средней по стране). В результате получаем:

Пенсия = 0,35 × 20 000 × 1 = 7 000 грн.

Следовательно, гражданин с зарплатой 20 000 грн и стажем 35 лет может рассчитывать на пенсию в размере 7 000 грн. Однако для более точного расчета необходимо учесть средний коэффициент заработной платы по стране, который зависит от официальных данных Пенсионного фонда.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что для выхода на пенсию в 2024 году необходимо достичь возраста минимум 60 лет и иметь страховой стаж в 31 год. В то же время некоторые граждане, отвечающие этим критериям, продолжают работать.

Также мы говорили, что размер пенсионных выплат в Украине определяется несколькими важными факторами. Для получения достойной пенсии украинцам нужно официально трудоустраиваться и регулярно платить социальные взносы.