Скільки коштує суд в Україні — що потрібно знати про судовий збір та послуги адвоката

Судовий процес — це завжди не тільки емоційні переживання, а ще й фінансові витрати. Виявляється, що громадяни мають оплачувати не тільки послуги адвоката.

У Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції розповіли, хто і за що платить під час судових процесів.

Ставка судового збору 2025

Спір задля захисту порушених прав, свобод чи законних інтересів можна вирішити у судах, але розгляд справ не є безплатним. Платять як позивачі, так і відповідачі, а тарифи регулює закон. Платити треба, зокрема, за:

судовий збір;

деякі дії, які забезпечують судовий процес.

Як зазначається на сайті відомства, судовий збір стягується під час подання заяви чи скарг до суду, за видачу документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень на всій території України. Його розмір залежить від прожиткового мінімуму — у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Однак з деяких категорій громадян судовий збір не стягують. До переліку, за Законом України "Про судовий збір" входять люди, які:

мають проблеми з психічними розладами — у справах, де розглядаються питання щодо захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги. Судовий збір не стягується також з представників цих громадян;

мають інвалідність I та II групи, є законними представниками дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю.

Також судовий збір можуть не платити органи місцевого самоврядування, якщо подають заяву для визнання спадщини відумерлою.

Також існують звернення, за подачу яких не потрібно платити судовий збір. Це:

про перегляд Верховним Судом судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом;

зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;

поворот виконання судового рішення;

винесення додаткового судового рішення;

розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою;

встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Оплата адвоката

Домовлятися про співпрацю з адвокатом можна самостійно, або ж послугами правничої допомоги сторони забезпечує держава. Ще люди можуть просити, щоб їм надали компенсацію вартості правничої допомоги: тоді кошти на оплату послуг розділять між сторонами разом з іншими судовими витратами.

Оплата адвоката має відповідати:

складністю справи, обсягом наданих послуг та виконаних робіт;

часом, який було витрачено на захист клієнта;

ціною позову та (або) значенням справи для сторони.

Також суди, якщо одна зі сторін підготує та подасть клопотання, можуть переглянути витрати на правничу допомогу. Однак довести, що витрати на послуги адвоката є несправедливими, має та сторона, яка подає до суду заяву.

