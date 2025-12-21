Сколько стоит суд в Украине - что нужно знать о судебном сборе и услугах адвоката

Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE

Судебный процесс — это всегда не только эмоциональные переживания, но и финансовые затраты. Оказывается, что граждане должны оплачивать не только услуги адвоката.

В Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции рассказали, кто и за что платит во время судебных процессов.

Ставка судебного сбора 2025

Спор для защиты нарушенных прав, свобод или законных интересов можно решить в судах, но рассмотрение дел не является бесплатным. Платят как истцы, так и ответчики, а тарифы регулирует закон. Платить надо, в частности, за:

судебный сбор;

некоторые действия, которые обеспечивают судебный процесс.

Как отмечается на сайте ведомства, судебный сбор взимается при подаче заявления или жалоб в суд, за выдачу документов, а также в случае принятия отдельных судебных решений на всей территории Украины. Его размер зависит от прожиточного минимума — в процентном соотношении к цене иска и в фиксированном размере.

Однако с некоторых категорий граждан судебный сбор не взимают. В перечень, по Закону Украины "О судебном сборе" входят люди, которые:

имеют проблемы с психическими расстройствами — касается дел, где рассматриваются вопросы по защите прав и законных интересов лица при оказании психиатрической помощи. Судебный сбор не взимается также с представителей этих граждан;

имеют инвалидность I и II группы, являются законными представителями детей с инвалидностью и недееспособных лиц с инвалидностью.

Также судебный сбор могут не платить органы местного самоуправления, если подают заявление для признания наследства выморочным.

Также существуют обращения, за подачу которых не нужно платить судебный сбор. Это:

о пересмотре Верховным Судом судебного решения в случае установления международным судебным учреждением нарушения Украиной международных обязательств при решении дела судом;

изменение или установление способа, порядка и срока исполнения судебного решения;

поворот исполнения судебного решения;

вынесение дополнительного судебного решения;

расторжение брака с лицом, признанным в установленном законом порядке безвестно отсутствующим;

установление факта увечья, если это необходимо для назначения пенсии или получения помощи по общеобязательному государственному социальному страхованию.

Оплата адвоката

Договариваться о сотрудничестве с адвокатом можно самостоятельно, или же услугами юридической помощи стороны обеспечивает государство. Еще люди могут просить, чтобы им предоставили компенсацию стоимости юридической помощи: тогда средства на оплату услуг разделят между сторонами вместе с другими судебными расходами.

Оплата адвоката должна соответствовать:

сложности дела, объему предоставленных услуг и выполненных работ;

времени, которое было потрачено на защиту клиента;

цене иска и (или) значением дела для стороны.

Также суды, если одна из сторон подготовит и подаст ходатайство, могут пересмотреть расходы на юридическую помощь. Однако доказать, что расходы на услуги адвоката являются несправедливыми, должна та сторона, которая подает в суд заявление.

Ранее мы рассказывали, сколько в Украине стоит унаследовать имущество и что выгоднее выбрать гражданам: завещание или наследство по закону. Также мы писали, что украинцы в 2025 году должны платить налог на землю. Известно, о какой сумме идет речь.