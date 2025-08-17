Відео
Головна Фінанси Закриття потреб фінансування на 2026 рік — Гетманцев назвав суму

Закриття потреб фінансування на 2026 рік — Гетманцев назвав суму

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 01:21
Фінансування на 2026 рік — якої суми бракує Україні
Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Для того, щоб закрити потреби фінансування на наступний рік, Україні не бракує мільярдів доларів. Аби вирішити цю проблему, треба укласти нову угоду із Міжнародним валютним фондом.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев. 

Читайте також:

Як вирішити проблему із фінансуванням на 2026 рік

За словами Гетманцева, Україна потребує від восьми до 19 мільярдів доларів. Наразі ж є лише третина цієї суми.

"Якщо ми говоримо приблизно про 70 мільярдів додаткового фінансування, яких ми потребуємо на ці два роки від наших партнерів, то у 2026 році (навіть у 2026 році, не говоримо про 2027-й) ми забезпечені лише на третину", — підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, голова фінансового комітету Верховної Ради України заявив, що Україна має створити умови для розвитку прифронтових територій. Відповідну програму уряд уже затвердив.

Також Гетманцев повідомляв, що Україна наразі є лідером із виробництва дронів. Закупівлею українських БпЛА цікавляться США. До того ж такі безпілотники активно застосовують на полі бою.

МВФ Данило Гетманцев фінансова допомога гроші фінанси
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
