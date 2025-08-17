Фінансування на 2026 рік — якої суми бракує Україні

Закриття потреб фінансування на 2026 рік — Гетманцев назвав суму
Для того, щоб закрити потреби фінансування на наступний рік, Україні не бракує мільярдів доларів. Аби вирішити цю проблему, треба укласти нову угоду із Міжнародним валютним фондом.
Про це в інтерв'ю Новини.LIVE повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.
Як вирішити проблему із фінансуванням на 2026 рік
За словами Гетманцева, Україна потребує від восьми до 19 мільярдів доларів. Наразі ж є лише третина цієї суми.
"Якщо ми говоримо приблизно про 70 мільярдів додаткового фінансування, яких ми потребуємо на ці два роки від наших партнерів, то у 2026 році (навіть у 2026 році, не говоримо про 2027-й) ми забезпечені лише на третину", — підсумував Гетманцев.
Нагадаємо, голова фінансового комітету Верховної Ради України заявив, що Україна має створити умови для розвитку прифронтових територій. Відповідну програму уряд уже затвердив.
Також Гетманцев повідомляв, що Україна наразі є лідером із виробництва дронів. Закупівлею українських БпЛА цікавляться США. До того ж такі безпілотники активно застосовують на полі бою.
