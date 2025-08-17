Видео
Главная Финансы Закрытие нужд финансирования на 2026 год — Гетманцев назвал сумму

Закрытие нужд финансирования на 2026 год — Гетманцев назвал сумму

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 01:21
Финансирование на 2026 год - какой суммы не хватает Украине
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Для того, чтобы закрыть потребности финансирования на следующий год, Украине не хватает миллиардов долларов. Чтобы решить эту проблему, надо заключить новое соглашение с Международным валютным фондом.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

Читайте также:

Как решить проблему с финансированием на 2026 год

По словам Гетманцева, Украина нуждается в от восьми до 19 миллиардов долларов. Сейчас же есть только треть этой суммы.

"Если мы говорим примерно о 70 миллиардах дополнительного финансирования, в которых мы нуждаемся на эти два года от наших партнеров, то в 2026 году (даже в 2026 году, не говорим о 2027-м) мы обеспечены только на треть", — подытожил Гетманцев.

Напомним, председатель финансового комитета Верховной Рады Украины заявил, что Украина должна создать условия для развития прифронтовых территорий. Соответствующую программу правительство уже утвердило.

Также Гетманцев сообщал, что Украина сейчас является лидером по производству дронов. Закупкой украинских БпЛА интересуются США. К тому же такие беспилотники активно применяют на поле боя.

Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
