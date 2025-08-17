Финансирование на 2026 год - какой суммы не хватает Украине

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Для того, чтобы закрыть потребности финансирования на следующий год, Украине не хватает миллиардов долларов. Чтобы решить эту проблему, надо заключить новое соглашение с Международным валютным фондом.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

По словам Гетманцева, Украина нуждается в от восьми до 19 миллиардов долларов. Сейчас же есть только треть этой суммы.

"Если мы говорим примерно о 70 миллиардах дополнительного финансирования, в которых мы нуждаемся на эти два года от наших партнеров, то в 2026 году (даже в 2026 году, не говорим о 2027-м) мы обеспечены только на треть", — подытожил Гетманцев.

