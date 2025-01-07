Динамика закрытия ФЛПов в 2024 году: как новые налоги повлияли на бизнес в Украине

Динамика закрытия ФЛП в Украине. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Недавно стало известно, что после подписания президентом закона о повышении налогов в Украине началась массовая волна закрытия физических лиц-предпринимателей. За первые шесть месяцев 2024 года в стране прекратили свою деятельность около 92 тысяч ФЛП, что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Далее негативная тенденция только ускорилась. Однако эти данные могут выглядеть менее драматично, если учитывать количество новых ФЛП, зарегистрированных в этом году.

Новини.LIVE рассказывают о массовом закрытии ФЛП в Украине и анализируют, что происходит с бизнесом в Украине в 2024 году.

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Повышение налогов для ФЛП

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении налогов, в октябре одобренный депутатами парламента.

Документ предусматривает следующие изменения:

увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5%;

введение военного сбора в размере 10% от минимальной зарплаты для ФЛП 1, 2 и 4 групп;

установление ставки 1% от доходов для ФЛП 3 группы в качестве военного сбора;

налог в размере 25% от прибыли для небанковских финансовых учреждений (за исключением страховых компаний);

обязательные авансовые взносы для АЗС;

переход на ежемесячную отчетность по НДФЛ.

Проблемы вызвала дата начала действия повышенных налогов. Закон, подписанный Владимиром Зеленским 28 ноября, был сразу опубликован, что означало его немедленное вступление в силу. Однако его положения предусматривали введение новых налогов для ФЛП задним числом с 1 октября.

Менее чем через месяц президент подписал новый закон, исправляющий эту ситуацию. Согласно изменениям, новые ставки начнут действовать с 1 января 2025 вместо 1 октября 2024 года.

Массовое закрытие ФЛП

Впрочем, после вступления в силу закона о повышении налогов в Украине наблюдается массовое закрытие физических лиц-предпринимателей. Только за 20 дней свою деятельность прекратили 24 497 ФЛП. За этот же период открылось в 2,2 раза меньше новых: 10 947. К сравнению, в соответствующий период в прошлом году на 4 новых ФЛП приходился только 1 закрывавшийся.

По данным украинского сервиса, предоставляющего доступ к государственным данным из публичных реестров "Опендатабот", только 28 ноября, в день подписания закона, закрылось 1 579 предпринимателей. На следующий день 2 332. В первые дни после принятия документа ежедневно фиксировалось более 1 000 закрытий ФЛП, что значительно превышает стандартный показатель в 700 закрытых бизнесов в сутки.

На эти данные отреагировал председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. По его словам, в 2024 году количество вновь зарегистрированных ФЛП превышает количество закрытых на 92 тысячи.

Согласно предоставленной чиновником информации, по состоянию на 1 декабря в Украине насчитывалось 2 млн 76 тысяч активных ФЛП, из которых 272,9 тысячи были зарегистрированы в 2024 году. Гетманцев отметил, что это на 83,6 тысячи больше, чем в прошлом году.

Кроме того, за последние два месяца количество новых ФЛП превысило количество закрытых: 47,7 тысячи против 40,7 тысячи, что, по мнению чиновника, свидетельствует о положительной динамике.

"Указанные цифры не свидетельствуют ни об экономическом росте, ни о падении количества предпринимателей. Ведь, к сожалению, институт единого налога стал инструментом не развития предпринимательства, а уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса", — заявил Гетманцев.

Как и почему закрываются ФЛП в Украине. Инфографика: Новини.LIVE

Что происходит с бизнесом в Украине

По данным портала YouControl.Market, предоставляющего актуальную информацию о более чем 7 миллионах компаний и ФЛП в Украине, за первые шесть месяцев 2024 года в стране прекратили деятельность почти 92 тысяч ФЛП. Это на 54% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Наибольшее закрытие зафиксировано в следующих секторах:

розничная торговля — более 29 тысяч закрытых ФЛП (+44,8% к прошлому году);

информационные технологии — почти 16 тысяч (+65,9%);

другие услуги — 9,7 тысячи (+60,8%).

Всего с начала 2024 года и по 17 декабря свою деятельность прекратили 254 288 ФЛП. Пик закрытий пришелся на март — 28 690 предпринимателей. Всплески наблюдались также в конце отчетных периодов, что объясняется стремлением предпринимателей минимизировать налоговые обязательства и упростить бухгалтерскую отчетность.

Впрочем, динамика закрытия заметно ускорилась как раз во втором полугодии. Если за первые шесть месяцев 2024 года закрылось около 92 тысяч ФЛП, то во втором полугодии это количество достигло более 162 тысяч, что на 76% больше.

Эксперты призывают не воспринимать такие показатели слишком драматично. Финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк отметил, что, как это ни парадоксально, тренд на рост количества закрытий бизнеса не всегда указывает исключительно на негативные тенденции в экономике страны.



"Во-первых, увеличение закрытия происходит на фоне роста количества регистраций новых компаний и ФЛП, а значит, это в комплексе свидетельствует об активизации деловой жизни на третий год полномасштабной войны. Во-вторых, в 2022 году и частично 2023 году владельцам и ФЛП часто было не до того, чтобы юридически оформлять закрытие своего бизнеса, даже если де-факто бизнес-активность сворачивалась. Следовательно, часть запросов на закрытие и прекращение в 2024 году — это "отложенный спрос" на юридическое оформление прекращения бизнеса, который на самом деле возник ранее", — подчеркнул эксперт.

По словам же Данила Гетманцева, на украинский бизнес значительно повлияло увеличение минимальной заработной платы, что повысило финансовую нагрузку на работодателей и ФЛП, которые вынуждены увеличить расходы на персонал. Кроме того, рост затрат, в том числе цен на электроэнергию, также стал одним из факторов, способствующих закрытию предприятий.

"Ну и вообще нужно понимать, что такое вести бизнес в условиях, например, Харькова, Херсона, Днепра, Запорожья под чуть ли не ежедневными обстрелами", — добавил чиновник.

Впрочем, согласно опросу "Опендатабот", в котором приняли участие около 32 тысяч респондентов, 27% ФЛП планируют закрыться в ближайшее время. Основной причиной такого решения для большинства, а именно 62%, стало резкое увеличение налоговой нагрузки. Еще 19% прекращают деятельность из-за проблем в бизнесе, а 1,9% связали свое решение с личными мотивами.

Среди планирующих закрытие:

7% или 2 297 респондентов намерены прекратить деятельность до конца этого года;

20% или 6 324 предпринимателя намерены закрыться в следующем году.

Следует отметить, что в настоящее время процесс закрытия бизнеса осложнен или невозможен из-за масштабной кибератаки пророссийских хакеров на государственные реестры.

Почему закрываются ФЛП:

Рост налогов — 62% (5341 респондент);

Проблемы в бизнесе — 18,8% (1619 респондентов);

Личное решение — 1,9% (161 респондент);

Другие причины — 14,7% (1268 респондентов);

Не ответили на вопрос — 2,7% (232 респондента).

Больше всего опрошенных предпринимателей работают в секторах розничной торговли (24,6%) и информационных технологий (21%).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий существенное повышение налогов для ФЛП и бизнеса. Это решение называют историческим из-за масштабности изменений.

Кроме того, в Украине будет введена прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц. По словам Даниила Гетманцева, депутаты будут рассматривать этот вопрос после завершения войны.