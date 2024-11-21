Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Закордонний стаж — кому врахують під час призначення пенсії arrow

Закордонний стаж — кому врахують під час призначення пенсії

21 листопада 2024 06:15
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пенсії в Україні — кому зарахують стаж отриманий за кордоном
Пара похилого віку. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Раніше стаж, отриманий за кордоном, зараховувався до загального під час призначення пенсії. Це було передбачено Угодою про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД) у галузі пенсійного забезпечення. Однак нещодавно все змінилось.

Про те, чому деяким українцям не зарахують стаж, отриманий за кордоном, пояснила редакція сайту "На Пенсії".

Читайте також:

Чому декому не зарахують стаж, отриманий за кордоном

В 1992 році була укладена Угода про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД) у галузі пенсійного забезпечення. Її підписали десять країн(в тому числі Україна), а отже стаж, отриманий в цих державах, брався до уваги при розрахунку пенсії в Україні. 

У 2023 році, наша держава вийшла з цієї угоди. З цього моменту стаж, отриманий у цих країнах, більше не зараховується. Проте у 2024 році знову все змінилося.

Чому декому закордонний стаж будуть враховувати

У червні 2024 року набули чинності зміни до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Це означає, що для тих українців, у кого не вистачає стажу для призначення пенсії в Україні, можуть зарахувати стаж отриманий у будь-якій іншій країні (окрім Росії). При цьому неважливо, чи сплачувала особа внески до Пенсійного фонду України та чи були укладені з цими країнами міжнародні угоди. Однак тут є два моменти:

  1. Цей період трудової діяльності враховується тільки, якщо людині не вистачає стажу для призначення пенсії.
  2. Такий стаж зараховують умовно. Він надаватиме право пенсію, але не впливатиме на розмір виплат, тобто на коефіцієнт стажу.

Хоча зміни в законодавстві вже набули чинності, уряду ще потрібно визначити окремий порядок для процедури зарахування відповідного стажу, отриманого за кордоном.

Раніше ми писали, що для оформлення пенсії українцям потрібно мати визначену кількість стажу. Якщо вони не відповідають встановленим вимогам — їм призначається соціальна допомога.

Також ми розповідали, що розмір виплат для пенсіонерів залежить від кількох факторів. Зокрема деякі з них мають право на різноманітні доплати та надбавки.

виплати пенсії гроші стаж закордон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:45 День Гідності та Свободи — історія свята в Україні

07:38 Жінка здавала позиції ЗСУ в Торецьку — як покарав суд

07:18 У Дніпрі пролунали потужні вибухи

07:01 Що робити, якщо банкомат ПриватБанку "з'їв" картку

06:45 Що буде з боргами військовослужбовця у випадку його смерті

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

06:30 В Україні продовжує падати вартість пшениці — ціни на зернові

06:30 Родич працює в ТЦК — чого він не має права робити

Ексклюзив

06:17 Зима без світла — чи готові українці виїжджати за кордон

06:15 Закордонний стаж — кому врахують під час призначення пенсії

07:45 День Гідності та Свободи — історія свята в Україні

07:38 Жінка здавала позиції ЗСУ в Торецьку — як покарав суд

07:18 У Дніпрі пролунали потужні вибухи

07:01 Що робити, якщо банкомат ПриватБанку "з'їв" картку

06:45 Що буде з боргами військовослужбовця у випадку його смерті

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

06:30 В Україні продовжує падати вартість пшениці — ціни на зернові

06:30 Родич працює в ТЦК — чого він не має права робити

Ексклюзив

06:17 Зима без світла — чи готові українці виїжджати за кордон

06:15 Закордонний стаж — кому врахують під час призначення пенсії

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024
Ексклюзив

18:43 Трамвай життя — реалії сьогодення у воєнному Миколаєві

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

20 листопада 2024
Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російська ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Text

08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо