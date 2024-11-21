Пенсії в Україні — кому зарахують стаж отриманий за кордоном

Пара похилого віку. Фото: Pexels

Раніше стаж, отриманий за кордоном, зараховувався до загального під час призначення пенсії. Це було передбачено Угодою про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД) у галузі пенсійного забезпечення. Однак нещодавно все змінилось.

Про те, чому деяким українцям не зарахують стаж, отриманий за кордоном, пояснила редакція сайту "На Пенсії".

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Чому декому не зарахують стаж, отриманий за кордоном

В 1992 році була укладена Угода про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД) у галузі пенсійного забезпечення. Її підписали десять країн(в тому числі Україна), а отже стаж, отриманий в цих державах, брався до уваги при розрахунку пенсії в Україні.

У 2023 році, наша держава вийшла з цієї угоди. З цього моменту стаж, отриманий у цих країнах, більше не зараховується. Проте у 2024 році знову все змінилося.

Чому декому закордонний стаж будуть враховувати

У червні 2024 року набули чинності зміни до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Це означає, що для тих українців, у кого не вистачає стажу для призначення пенсії в Україні, можуть зарахувати стаж отриманий у будь-якій іншій країні (окрім Росії). При цьому неважливо, чи сплачувала особа внески до Пенсійного фонду України та чи були укладені з цими країнами міжнародні угоди. Однак тут є два моменти:

Цей період трудової діяльності враховується тільки, якщо людині не вистачає стажу для призначення пенсії. Такий стаж зараховують умовно. Він надаватиме право пенсію, але не впливатиме на розмір виплат, тобто на коефіцієнт стажу.

Хоча зміни в законодавстві вже набули чинності, уряду ще потрібно визначити окремий порядок для процедури зарахування відповідного стажу, отриманого за кордоном.

Раніше ми писали, що для оформлення пенсії українцям потрібно мати визначену кількість стажу. Якщо вони не відповідають встановленим вимогам — їм призначається соціальна допомога.

Також ми розповідали, що розмір виплат для пенсіонерів залежить від кількох факторів. Зокрема деякі з них мають право на різноманітні доплати та надбавки.