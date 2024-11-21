Пенсии в Украине — кому отнесут стаж полученный за границей

Пара пожилых людей. Фото: Pexels

Ранее стаж, полученный за границей, засчитывался к общему при назначении пенсии. Это было предусмотрено Соглашением о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в области пенсионного обеспечения. Однако совсем недавно все изменилось.

О том, почему некоторым украинцам не засчитают стаж, полученный за границей, пояснила редакция сайта "На Пенсии".

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Почему некоторым не засчитают стаж, полученный за границей

В 1992 году было заключено Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в области пенсионного обеспечения. Ее подписали десять стран (в том числе Украина), а следовательно, стаж, полученный в этих государствах, принимался во внимание при расчете пенсии в Украине.

В 2023 году наше государство вышло из этого соглашения. С этого момента стаж, полученный в этих странах, больше не засчитывается. Однако в 2024 году снова все изменилось.

Почему некоторым заграничный стаж будут учитывать

В июне 2024 года вступили в силу изменения в Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Это означает, что для тех украинцев, у которых не хватает стажа для назначения пенсии в Украине, могут засчитать стаж полученный в любой другой стране (кроме России). При этом неважно, платило ли лицо взносы в Пенсионный фонд Украины и были ли заключены с этими странами международные соглашения. Однако здесь есть два момента:

Этот период трудовой деятельности учитывается только если человеку не хватает стажа для назначения пенсии. Такой стаж засчитывают условно. Он будет предоставлять право на пенсию, но не будет влиять на размер выплат, то есть на коэффициент стажа.

Хотя изменения в законодательстве уже вступили в силу, правительству еще предстоит определить отдельный порядок для процедуры зачисления соответствующего стажа, полученного за границей.

Раньше мы писали, что для оформления пенсии украинцам нужно иметь определенное количество стажа. Если они не отвечают установленным требованиям, им назначается социальная помощь.

Также мы говорили, что размер выплат для пенсионеров зависит от нескольких факторов. В частности, некоторые из них имеют право на различные доплаты и надбавки.