Закордонний паспорт терміново у 2025 році — як оформити та скільки це коштуватиме

Люди у Центрі надання адміністративних послуг. Фото: УНІАН

Закордонний паспорт — це офіційний документ, завдяки якому українець може засвідчити свою особу під час виїзду зі своєї країни. Також документ має ключову роль у закордонних поїздках, адже завдяки цьому паспорту громадянин отримує правовий захист в інших країнах. В Україні люди можуть замовити послугу з термінового оформлення закордонного паспорта. Документ на руки видадуть вже за три дні після подання заяви.

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, що потрібно для того, щоби терміново оформити закордонний паспорт у 2025 році.

Читайте також:

Як швидко оформити закордонний паспорт

Отримати закордонний паспорт у 2025 році, як йдеться на сайті "Дія", можна до трьох робочих днів, замість стандартного терміну у 7 або 20 днів. Однак щоби його виготовили так швидко, має бути вагома причина. Наприклад, ви потребуєте невідкладного лікування за кордоном, або ж у вас помер близький родич в іншій країні, тож вам потрібно встигнути на поховання. Закордонний паспорт оформлюється на підставі таких документів:

заяви на отримання закордонного паспорта (анкету, яку потрібно заповнити, надає працівник, який приймає документи). Під час оформлення заяви людина проходить процедуру сканування відбитків пальців рук. Для дітей сканування відбитків пальців відбувається з 12 років.

паспорта громадянина України (якщо вже виповнилося 15 років) та ідентифікаційного коду;

свідоцтва про народження або документа, яким можна засвідчити факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави (для дітей, яким ще немає 14 років);

квитанції про сплату адміністративного збору або оригінала документа про звільнення від його сплати;

фотографій розміром 10×15 см (зробити можна в ательє або на місці);

отриманих раніше закордонних паспортів, зокрема недійсних (якщо такі є).

Особисто подають документи для оформлення закордонного паспорта українці у віці 16 років та старше. Якщо дитині від 12 до 15 років, тоді усі необхідні довідки можуть подати її батьки, однак присутність самої дитини є обов'язковою, оскільки у неї братимуть відбитки пальців.

Водночас батькам можна не брати з собою у паспортний стіл дитину молодше 12 років. Однак дорослим потрібно обов'язково мати з собою фотографію дитини 10х15.

Де замовити закордонний паспорт та скільки це коштує

Закордонні паспорти громадяни України можуть оформити:

у територіальних підрозділах Державної міграційної служби (ДМС);

у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

у паспортних сервісах ДП "Документ".

Якщо замовити послугу з термінового оформлення закордонного паспорта у Державній міграційній службі або у ЦНАПі, заплатити доведеться 1 682 грн. Документ виготовлятимуть три дні.

У разі звернення до паспортного сервісу ДП "Документ" за терміновий закордонний паспорт за три дні доведеться заплатити — 2 036 грн.

Нагадаємо, що українці після досягнення 25 та 45 років, повинні вклеювати нову фотокартку у свій паспорт-книжечку. Якщо цю вимогу порушити, тоді паспорт вважатиметься недійсним, а громадянина можуть оштрафувати.

Також Кабмін змінив терміни оформлення та обміну паспорта громадянина України. Тепер чекати доведеться менше.