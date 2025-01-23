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Загранпаспорт за три дня — сколько стоит услуга в 2025

23 января 2025 17:00
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Загранпаспорт срочно в 2025 году — как оформить и сколько сколько будет стоить
Люди в Центре предоставления административных услуг. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Загранпаспорт — это официальный документ, благодаря которому украинец может удостоверить свою личность во время выезда из своей страны. Также документ имеет ключевую роль в заграничных поездках, ведь благодаря этому паспорту гражданин получает правовую защиту в других странах. В Украине люди могут заказать услугу по срочному оформлению загранпаспорта. Документ на руки выдадут в течение трех дней после подачи заявки.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, что нужно для того, чтобы срочно оформить загранпаспорт в 2025 году.

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Как быстро оформить загранпаспорт 

Получить загранпаспорт в 2025 году, как говорится на сайте "Дія", можно до трех рабочих дней, вместо стандартного срока в 7 или 20 дней. Однако чтобы его изготовили так быстро, должна быть веская причина. Например, вы нуждаетесь в неотложном лечении за рубежом, или же у вас умер близкий родственник в другой стране, поэтому вам нужно успеть на похороны. Загранпаспорт оформляется на основании следующих документов:

  • заявления на получение загранпаспорта (анкету, которую нужно заполнить, предоставляет работник, принимающий документы). Во время оформления заявления человек проходит процедуру сканирования отпечатков пальцев рук. Для детей сканирование отпечатков пальцев происходит с 12 лет.
  • паспорта гражданина Украины (если уже исполнилось 15 лет) и идентификационного кода;
  • свидетельства о рождении или документа, которым можно засвидетельствовать факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства (для детей, которым еще нет 14 лет);
  • квитанции об уплате административного сбора или оригинала документа об освобождении от его уплаты;
  • фотографий размером 10×15 см (сделать можно в ателье или на месте);
  • полученных ранее загранпаспортов, в том числе недействительных (если таковые имеются).

Лично подают документы для оформления загранпаспорта украинцы в возрасте 16 лет и старше. Если ребенку от 12 до 15 лет, тогда все необходимые справки могут подать его родители, однако присутствие самого ребенка является обязательным, поскольку у него будут брать отпечатки пальцев.

В то же время родителям можно не брать с собой в паспортный стол ребенка младше 12 лет. Однако взрослым нужно обязательно иметь с собой фотографию ребенка 10х15.

Где заказать загранпаспорт и сколько это стоит 

Загранпаспорта граждане Украины могут оформить:

  • в территориальных подразделениях Государственной миграционной службы (ГМС);
  • в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • в паспортных сервисах ГП "Документ".

Если заказать услугу по срочному оформлению загранпаспорта в Государственной миграционной службе или в ЦНАП, заплатить придется 1 682 грн. Документ будут изготавливать до трех дней.

В случае обращения в паспортный сервис ГП "Документ" за срочный загранпаспорт за три дня нужно отдать более двух тыс. грн, а именно — 2 036 грн.

Напомним, что украинцы по достижении 25 и 45 лет, должны вклеивать новую фотографию в свой паспорт-книжечку. Если это требование нарушить, тогда паспорт будет считаться недействительным, а гражданина могут оштрафовать.

Таже Кабмин изменил сроки оформления и обмена паспорта гражданина Украины. Теперь ждать придется меньше.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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