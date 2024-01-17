Банки Китаю влаштують перевірки російським клієнтам через загрозу санкцій США

Американська валюта. Фото: Unplush

Державні банки Китаю вирішили посилити обмеження на фінансування російських клієнтів через загрозу потрапити під дію вторинних санкцій Сполучених Штатів. Відомо про щонайменше два банки, які замовили перевірку російського бізнесу за останні тижні.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

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Як зазначають джерела, після того, як США ввели вторинні санкції проти закордонних фінкомпаній, що допомагають РФ у війні проти Україні, китайські кредитори посилили належну перевірку клієнтів.

Зокрема, під час перевірки два банки зосередили увагу на транскордонних договорах. Очікується, що китайські банки розірвуть відносини з клієнтами із санкційного списку та припинять надавати будь-які фінпослуги російському військово-промисловому комплексу, незалежно від валюти або місця транзакцій.

Кредитори посилили перевірки, які стосуються таких питань:

чи є їхні бізнес-реєстрації;

чи авторизовані бенефіціари;

хто є кінцевими контролерами з Росії.

Примітно також те, що перевірки торкнуться і неросійських клієнтів, однак які мають бізнес на її території або поставляють критично важливі товари у РФ через треті країни.

"Цей крок знаменує ескалацію обмежень, які державні банки Китаю ввели принаймні з початку 2022 року, після того, як вторгнення Росії в Україну викликало хвилю санкцій з боку країн, включаючи США. Міністерство фінансів США минулого місяця заявило, що використовуватиме вторинні санкції проти банків, які сприяють угодам для Росії щодо закупівлі обладнання, необхідного для її військової машини, розширюючи її фінансову боротьбу з президентом Володимиром Путіним", — наголошує Bloomberg.

Раніше ми писали, що посилення антиросійських санкцій знизило стелю на ціну російської нафти на світових ринках. Це скорочує дохід Росії для ведення війни проти України.

Також ми повідомляли, що Росія має чіткий план, як використати Узбекистан для обходу міжнародних санкцій. У Кремлі вигадали, що профінансують створення та фінансування підставних компаній, через які закуповуватимуть електроніку для БпЛА.