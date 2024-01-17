Банки Китая устроят проверки российским клиентам из-за угрозы санкций США

Американская валюта. Фото: Unplush

Государственные банки Китая решили усилить ограничения на финансирование российских клиентов из-за угрозы попасть под действие вторичных санкций США. Известно о минимум двух банках, заказавших проверку российского бизнеса за последние недели.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Как отмечают источники, после того, как США ввели вторичные санкции против зарубежных финкомпаний, помогающих РФ в войне против Украины, китайские кредиторы ужесточили проверку клиентов.

В частности, при проверке два банки сосредоточили внимание на трансграничных договорах. Ожидается, что китайские банки разорвут отношения с клиентами из санкционного списка и прекратят предоставлять какие-либо финуслуги российскому военно-промышленному комплексу, независимо от валюты или места транзакций.

Кредиторы ужесточили проверки, касающиеся следующих вопросов:

есть ли их бизнес-регистрации;

авторизованы ли бенефициары;

кто является конечным контроллером из России.

Примечательно также, что проверки коснутся и нероссийских клиентов, однако имеющих бизнес на ее территории или поставляющих критически важные товары в РФ через третьи страны.

"Этот шаг знаменует эскалацию ограничений, которые государственные банки Китая ввели, по крайней мере, с начала 2022 года, после того, как вторжение России в Украину вызвало волну санкций со стороны стран, включая США. Министерство финансов США в прошлом месяце заявило, что будет использовать вторичные санкции против банков, которые способствуют соглашениям для России по закупке оборудования, необходимого для ее военной машины, расширяя ее финансовую борьбу с президентом Владимиром Путиным", — отмечает Bloomberg.

Ранее мы писали, что ужесточение антироссийских санкций снизило потолок на цену российской нефти на мировых рынках. Это сокращает доход России для ведения войны против Украины.

Также мы сообщали, что у России есть четкий план, как использовать Узбекистан для обхода международных санкций. В Кремле придумали, что профинансируют создание и финансирование подставных компаний, по которым будут закупать электронику для БпЛА.