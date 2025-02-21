Экс-главе Тернопольского облсовета сообщили подозрение — причина

Мужчина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили подозрение бывшему нардепу и экс-главе Тернопольского облсовета. Он не задекларировал имущества на сумму более 2 млн грн.

Об этом сообщает НАБУ в пятницу, 21 февраля.

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Экс-нардеп не задекларировал имущество

Как отмечается в сообщении, чиновник, работая председателем Тернопольского областного совета, не указал в декларациях за 2022-2023 гг. квартиру своей матери площадью 201,9 кв. м. Подозреваемый пользовался ею вместе с членами семьи. Также экс-нардеп "забыл" указать в документе нежилые помещения (парковочное место, автомойку и кладовую), которые принадлежат членам семьи, и средства на банковском счете.

"Действия депутата квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины. Упомянутое лицо также обвиняется в вымогательстве взятки у владельца частного предприятия и получении 600 тыс. грн", — отмечают в НАБУ.

Сообщение НАБУ. Фото: скриншот

Напомним, элитную машину могут забрать у начальника одного из межрегиональных управлений Минюста. Машину якобы приобрела его дочь, но пользовался авто чиновник.

Также недвижимость в Киеве могут конфисковать у начальника отдела департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины. Чиновник оформил имущество на сестру жены.