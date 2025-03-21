Штрафи за носіння військової форми — скільки доведеться заплатити у квітні 2025

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Повномасштабна війна з Росією продовжується, тож в українських містах, навіть у віддалених від фронту, є багато людей, одягнених у військову форму. Але не кожному громадянину дозволяється носити стиль мілітарі, адже за це можна отримати серйозний штраф.

Хто може носити військову форму у квітні

Закон, зокрема стаття 186 КУпАП (пункт 8), чітко визначає, хто в Україні може без будь-яких обмежень носити військову форму. Це:

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військовослужбовці;

військовозобов’язані, яким наказали прибути на збори;

громадяни, які призвані до армії, але вони перебувають у складі резервних формувань;

курсанти;

ліцеїсти;

громадяни, яким дозволили звільнитися з армії у запас або подати у відставку з наданням права носіння військової форми.

Якщо ви не належите до жодної із перелічених категорій — готуйтеся відповідати за свій вчинок. Так, за перше порушення загрожує:

попередження та конфіскація форми зі знаками розрізнення;

штраф від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні це від 2,5 тис. грн до 3,4 тис. грн) та конфіскація форми зі знаками розрізнення.

Якщо громадянину перше покарання здасться недостатнім і його знову зловлять на незаконному носінні військової форми, тоді:

він заплатить штраф у розмірі від 3,4 тис. до 6,8 тис. грн. Також у людини конфіскують форму зі знаками розрізнення;

його змусять виконувати громадські роботи від 30 до 40 годин, а форму зі знаками розрізнення конфіскують.

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