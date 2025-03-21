Штрафы за ношение военной формы — сколько придется заплатить в апреле 2025 года

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Полномасштабная война с Россией продолжается, поэтому в украинских городах, даже в отдаленных от фронта, есть много людей, одетых в военную форму. Но не каждому гражданину разрешается носить стиль милитари, ведь за это можно получить серьезный штраф.

Кто может носить военную форму в апреле

Закон, в частности статья 186 КУоАП (пункт 8), четко определяет, кто в Украине может без каких-либо ограничений носить военную форму. Это:

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военнослужащие;

военнообязанные, которым приказали прибыть на сборы;

граждане, которые призваны в армию, но они находятся в составе резервных формирований;

курсанты;

лицеисты;

граждане, которым разрешили уволиться из армии в запас или подать в отставку с предоставлением права ношения военной формы.

Если вы не относитесь ни к одной из перечисленных категорий — готовьтесь отвечать за свой поступок. Так, за первое нарушение грозит:

предупреждение и конфискация формы со знаками различия;

штраф от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодня это от 2,5 тыс. грн до 3,4 тыс. грн) и конфискация формы со знаками различия.

Если гражданину первое наказание покажется недостаточным и его снова поймают на незаконном ношении военной формы, тогда:

он заплатит штраф в размере от 3,4 тыс. до 6,8 тыс. грн. Также у него конфискуют форму со знаками различия;

его заставят выполнять общественные работы от 30 до 40 часов, а форму со знаками различия конфискуют.

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