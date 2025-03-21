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Запрещенная одежда для некоторых украинцев — как накажут в апреле

21 марта 2025 16:36
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Штрафы за ношение военной формы — сколько придется заплатить в апреле 2025 года
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Полномасштабная война с Россией продолжается, поэтому в украинских городах, даже в отдаленных от фронта, есть много людей, одетых в военную форму. Но не каждому гражданину разрешается носить стиль милитари, ведь за это можно получить серьезный штраф.

Кто может носить военную форму в апреле

Закон, в частности статья 186 КУоАП (пункт 8), четко определяет, кто в Украине может без каких-либо ограничений носить военную форму. Это:

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  • военнослужащие;
  • военнообязанные, которым приказали прибыть на сборы;
  • граждане, которые призваны в армию, но они находятся в составе резервных формирований;
  • курсанты;
  • лицеисты;
  • граждане, которым разрешили уволиться из армии в запас или подать в отставку с предоставлением права ношения военной формы.

Если вы не относитесь ни к одной из перечисленных категорий — готовьтесь отвечать за свой поступок. Так, за первое нарушение грозит:

  • предупреждение и конфискация формы со знаками различия;
  • штраф от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодня это от 2,5 тыс. грн до 3,4 тыс. грн) и конфискация формы со знаками различия.

Если гражданину первое наказание покажется недостаточным и его снова поймают на незаконном ношении военной формы, тогда:

  • он заплатит штраф в размере от 3,4 тыс. до 6,8 тыс. грн. Также у него конфискуют форму со знаками различия;
  • его заставят выполнять общественные работы от 30 до 40 часов, а форму со знаками различия конфискуют.

Ранее мы объясняли, сколько будут зарабатывать срочники в 2025 году. Некоторые из них могут претендовать на максимальные выплаты во время службы.

Также мы писали, что некоторые добровольцы в ВСУ будут получать от государства по одному миллиону гривен. Недавно в Минобороны объяснили, как будут осуществляться выплаты.

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