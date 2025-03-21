Штрафы за ношение военной формы — сколько придется заплатить в апреле 2025 года

Запрещенная одежда для некоторых украинцев — как накажут в апреле
Полномасштабная война с Россией продолжается, поэтому в украинских городах, даже в отдаленных от фронта, есть много людей, одетых в военную форму. Но не каждому гражданину разрешается носить стиль милитари, ведь за это можно получить серьезный штраф.
Кто может носить военную форму в апреле
Закон, в частности статья 186 КУоАП (пункт 8), четко определяет, кто в Украине может без каких-либо ограничений носить военную форму. Это:
- военнослужащие;
- военнообязанные, которым приказали прибыть на сборы;
- граждане, которые призваны в армию, но они находятся в составе резервных формирований;
- курсанты;
- лицеисты;
- граждане, которым разрешили уволиться из армии в запас или подать в отставку с предоставлением права ношения военной формы.
Если вы не относитесь ни к одной из перечисленных категорий — готовьтесь отвечать за свой поступок. Так, за первое нарушение грозит:
- предупреждение и конфискация формы со знаками различия;
- штраф от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодня это от 2,5 тыс. грн до 3,4 тыс. грн) и конфискация формы со знаками различия.
Если гражданину первое наказание покажется недостаточным и его снова поймают на незаконном ношении военной формы, тогда:
- он заплатит штраф в размере от 3,4 тыс. до 6,8 тыс. грн. Также у него конфискуют форму со знаками различия;
- его заставят выполнять общественные работы от 30 до 40 часов, а форму со знаками различия конфискуют.
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