Штрафы до 34 тыс. грн и заключение — что нужно знать о незаконном хранении дров

Заготовка дров. Фото: УНІАН

Если украинцы замечают на обочине дороги ветки или стволы деревьев, их нельзя забирать домой для обогрева. Правоохранители могут запросить документы, подтверждающие законность получения дров. В условиях военного положения за вред лесным насаждениям нарушители могут получить штраф или даже оказаться в тюрьме на срок до 10 лет.

Об этом рассказал адвокат Алексей Кинебас в комментарии "Суспільному".

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Подробнее о наказании за хранение дров без документов

В селе на Черниговщине, например, могут наказать всех граждан, если не будет доказательств законности дров, купленных летом или в начале осени. Кинебасс прокомментировал случай, когда супруги могут получить наказание за дрова без документов, если вступит в силу закон, принятый Верховной Радой 10 октября.

Если, например, супруги привезли древесину на общую сумму более 30 тысяч. грн и нет документов о законности ее приобретения (купили у продавца с разрешением на вырубку или имели такое разрешение), это может привести к санкциям. Адвокат отметил, что раньше наказывали за незаконную вырубку, а теперь и за хранение незаконно добытого.

"Даже если есть один ствол, одно дерево, один пень, то теоретически можно говорить о том, что это древесина и эта древесина должна иметь документы, где вы ее взяли. Все зависит от стоимости поврежденной древесины и обстоятельств. Если уничтожение деревьев и кустарников квалифицируют как повлекшее тяжелые последствия в условиях военного положения, то наказание прописано строже", — уточнил он.

На какую сумму могут быть оштрафованы

Адвокат объяснил, какие наказания могут угрожать гражданам за незаконные дрова:

За хранение или сбыт дров в размере от 30 тыс. грн предусмотрен штраф в размере от 34 тыс. грн или заключение на срок до пяти лет, если ущерб будет существенным.

За хранение дров на сумму менее 30 тыс. грн, даже если это будет один ствол, предусмотрена административная ответственность и штраф.

За уничтожение деревьев и кустарников в условиях военного положения, если это привело к тяжелым последствиям, можно получить тюремное наказание от 7 до 10 лет.

Детали законопроекта №9665, принятого народными депутатами 10 октября, можно найти на портале парламента по ссылке. В тексте отмечается, что в Уголовный кодекс будет добавлена статья 246-1, которая уточняет, какой вред считается существенным, а как тяжелым. Президент Украины Владимир Зеленский получил документ 15 октября и должен был подписать его до 30 октября. Однако, поскольку подписи до сих пор нет, закон еще не вступил в силу.

Что еще стоит знать

Напомним, языковой омбудсман Тарас Кремень заявил, что в Украине нарушителям языкового закона придется заплатить немалый штраф. Однако санкции будут применяться не сразу.

Мы также писали, что при достижении 25 и 45 лет украинцы обязаны вклеивать новые фотографии в свой паспорт в форме соответствующей их возрасту книжечки. Это требование обязательно, и на это отводится один месяц. Если человек не вклеит фото вовремя или не заменит паспорт на новый, документ считается недействительным и это грозит штрафом.