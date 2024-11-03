Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow За вырубку деревьев и хранение дров грозят немалые штрафы arrow

За вырубку деревьев и хранение дров грозят немалые штрафы

3 ноября 2024 14:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Штрафы до 34 тыс. грн и заключение — что нужно знать о незаконном хранении дров
Заготовка дров. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Если украинцы замечают на обочине дороги ветки или стволы деревьев, их нельзя забирать домой для обогрева. Правоохранители могут запросить документы, подтверждающие законность получения дров. В условиях военного положения за вред лесным насаждениям нарушители могут получить штраф или даже оказаться в тюрьме на срок до 10 лет.

Об этом рассказал адвокат Алексей Кинебас в комментарии "Суспільному".

Читайте также:

Подробнее о наказании за хранение дров без документов

В селе на Черниговщине, например, могут наказать всех граждан, если не будет доказательств законности дров, купленных летом или в начале осени. Кинебасс прокомментировал случай, когда супруги могут получить наказание за дрова без документов, если вступит в силу закон, принятый Верховной Радой 10 октября.

Если, например, супруги привезли древесину на общую сумму более 30 тысяч. грн и нет документов о законности ее приобретения (купили у продавца с разрешением на вырубку или имели такое разрешение), это может привести к санкциям. Адвокат отметил, что раньше наказывали за незаконную вырубку, а теперь и за хранение незаконно добытого.

"Даже если есть один ствол, одно дерево, один пень, то теоретически можно говорить о том, что это древесина и эта древесина должна иметь документы, где вы ее взяли. Все зависит от стоимости поврежденной древесины и обстоятельств. Если уничтожение деревьев и кустарников квалифицируют как повлекшее тяжелые последствия в условиях военного положения, то наказание прописано строже", — уточнил он.

На какую сумму могут быть оштрафованы

Адвокат объяснил, какие наказания могут угрожать гражданам за незаконные дрова:

  • За хранение или сбыт дров в размере от 30 тыс. грн предусмотрен штраф в размере от 34 тыс. грн или заключение на срок до пяти лет, если ущерб будет существенным.
  • За хранение дров на сумму менее 30 тыс. грн, даже если это будет один ствол, предусмотрена административная ответственность и штраф.
  • За уничтожение деревьев и кустарников в условиях военного положения, если это привело к тяжелым последствиям, можно получить тюремное наказание от 7 до 10 лет.

Детали законопроекта №9665, принятого народными депутатами 10 октября, можно найти на портале парламента по ссылке. В тексте отмечается, что в Уголовный кодекс будет добавлена статья 246-1, которая уточняет, какой вред считается существенным, а как тяжелым. Президент Украины Владимир Зеленский получил документ 15 октября и должен был подписать его до 30 октября. Однако, поскольку подписи до сих пор нет, закон еще не вступил в силу.

Что еще стоит знать

Напомним, языковой омбудсман Тарас Кремень заявил, что в Украине нарушителям языкового закона придется заплатить немалый штраф. Однако санкции будут применяться не сразу.

Мы также писали, что при достижении 25 и 45 лет украинцы обязаны вклеивать новые фотографии в свой паспорт в форме соответствующей их возрасту книжечки. Это требование обязательно, и на это отводится один месяц. Если человек не вклеит фото вовремя или не заменит паспорт на новый, документ считается недействительным и это грозит штрафом.

дрова тюрьма штраф штрафы вырубка леса деньги

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:01 Диденко назвала регионы, куда завтра придет снег

Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

Срочная новость

15:01 В Херсоне прозвучала серия взрывов

14:58 В Одессе назвали переулок в честь Теофила Фраермана

14:56 Пустыню в Саудовской Аравии неожиданно засыпало снегом — видео

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

14:30 За вырубку деревьев и хранение дров грозят немалые штрафы

14:25 Золотая и багровая — осенняя Одесса в фотографиях Новини.LIVE

14:19 В Google опубликовали снимки позиций ВСУ — реакция СНБО

14:08 Кто из военных сможет уволиться со службы в ноябре — список

13:59 В Харькове полиция платила вебкам-студии для улик — приговор суда

15:01 Диденко назвала регионы, куда завтра придет снег

Срочная новость

15:01 В Херсоне прозвучала серия взрывов

14:58 В Одессе назвали переулок в честь Теофила Фраермана

14:56 Пустыню в Саудовской Аравии неожиданно засыпало снегом — видео

14:30 За вырубку деревьев и хранение дров грозят немалые штрафы

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

14:25 Золотая и багровая — осенняя Одесса в фотографиях Новини.LIVE

14:19 В Google опубликовали снимки позиций ВСУ — реакция СНБО

14:08 Кто из военных сможет уволиться со службы в ноябре — список

13:59 В Харькове полиция платила вебкам-студии для улик — приговор суда

13:54 Экс-начальник Одесского ТЦК Борисов стал "инвалидом" в СИЗО

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали