Штрафы до 34 тыс. грн и заключение — что нужно знать о незаконном хранении дров

За вырубку деревьев и хранение дров грозят немалые штрафы
Если украинцы замечают на обочине дороги ветки или стволы деревьев, их нельзя забирать домой для обогрева. Правоохранители могут запросить документы, подтверждающие законность получения дров. В условиях военного положения за вред лесным насаждениям нарушители могут получить штраф или даже оказаться в тюрьме на срок до 10 лет.
Об этом рассказал адвокат Алексей Кинебас в комментарии "Суспільному".
Подробнее о наказании за хранение дров без документов
В селе на Черниговщине, например, могут наказать всех граждан, если не будет доказательств законности дров, купленных летом или в начале осени. Кинебасс прокомментировал случай, когда супруги могут получить наказание за дрова без документов, если вступит в силу закон, принятый Верховной Радой 10 октября.
Если, например, супруги привезли древесину на общую сумму более 30 тысяч. грн и нет документов о законности ее приобретения (купили у продавца с разрешением на вырубку или имели такое разрешение), это может привести к санкциям. Адвокат отметил, что раньше наказывали за незаконную вырубку, а теперь и за хранение незаконно добытого.
"Даже если есть один ствол, одно дерево, один пень, то теоретически можно говорить о том, что это древесина и эта древесина должна иметь документы, где вы ее взяли. Все зависит от стоимости поврежденной древесины и обстоятельств. Если уничтожение деревьев и кустарников квалифицируют как повлекшее тяжелые последствия в условиях военного положения, то наказание прописано строже", — уточнил он.
На какую сумму могут быть оштрафованы
Адвокат объяснил, какие наказания могут угрожать гражданам за незаконные дрова:
- За хранение или сбыт дров в размере от 30 тыс. грн предусмотрен штраф в размере от 34 тыс. грн или заключение на срок до пяти лет, если ущерб будет существенным.
- За хранение дров на сумму менее 30 тыс. грн, даже если это будет один ствол, предусмотрена административная ответственность и штраф.
- За уничтожение деревьев и кустарников в условиях военного положения, если это привело к тяжелым последствиям, можно получить тюремное наказание от 7 до 10 лет.
Детали законопроекта №9665, принятого народными депутатами 10 октября, можно найти на портале парламента по ссылке. В тексте отмечается, что в Уголовный кодекс будет добавлена статья 246-1, которая уточняет, какой вред считается существенным, а как тяжелым. Президент Украины Владимир Зеленский получил документ 15 октября и должен был подписать его до 30 октября. Однако, поскольку подписи до сих пор нет, закон еще не вступил в силу.
Что еще стоит знать
Напомним, языковой омбудсман Тарас Кремень заявил, что в Украине нарушителям языкового закона придется заплатить немалый штраф. Однако санкции будут применяться не сразу.
Мы также писали, что при достижении 25 и 45 лет украинцы обязаны вклеивать новые фотографии в свой паспорт в форме соответствующей их возрасту книжечки. Это требование обязательно, и на это отводится один месяц. Если человек не вклеит фото вовремя или не заменит паспорт на новый, документ считается недействительным и это грозит штрафом.
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