Купить 1 тыс. долларов в Украине — сколько гривен надо иметь 6 декабря 2025 года

Доллари. Фото: Новини.LIVE

Ситуация с курсом доллара в Украине остается более-менее стабильной по состоянию на конец 2025 года. Валюта время от времени то дорожает, то дешевеет, однако эти колебания трудно назвать существенными.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько гривен понадобится, чтобы купить 1 тысячу долларов 6 декабря.

Курс доллара в Украине

По состоянию на субботу, 6 декабря Национальный банк Украины (НБУ) установил, что 1 доллар стоит 42,18 гривны. Между тем на портале Минфин указывается показатель среднего курса американской валюты. Он является таким:

чтобы купить доллары — надо 41,90 гривны;

чтобы продать — 42,35 гривны.

В обменниках тоже известен курс гривны по отношению к доллару. Так, 6 декабря ситуация следующая:

средняя покупка — 42,13 гривны;

средняя продажа — 42,24 гривны.

Какая сумма надо, чтобы купить 1 000 долларов

Если покупать 1 000 долларов в банках, то с собой надо иметь минимум 41 900 гривен. При покупке 1 000 долларов в обменниках понадобится сумма в 42 130 гривен.

О чем еще стоит знать

Напомним, что не все доллары подлежат обмену несмотря на то, что Нацбанк не устанавливал никаких ограничений для финучреждений. То есть, даже купюры, которым исполнилось более 100 лет, остаются действительным платежным средством и подлежат валютно-обменным операциям.

И конечно, что в Украине, как и по всему миру, настолько старые доллары давно вывели из обращения. Но если человек придет в банк с купюрой 1914 года, ни банк, ни обменник не может отказать в обслуживании.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут без страха покупать доллары со звездочкой. Этот символ означает лишь то, что поврежденная купюра была заменена, однако он не влияет на номинальную стоимость валюты. Еще мы писали, в чем разница между "синими" и "белыми" долларами. Традиционно так называют купюры с характерным дизайном бумаги.