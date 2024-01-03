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За 2023 год расходы госбюджета Украины почти вдвое превысили доходы

3 января 2024 17:16
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Ирина Шпак
редактор
На сколько расходы госбюджета Украины превысили доходы в 2023 году
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Государственная казначейская служба Украины отчиталась о поступлении в декабре в бюджет 127,1 миллиарда гривен. Наибольшие налоги были уплачены за ввезенные на украинскую территорию товары — 35,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Бюджет Украины наполняется благодаря сборам, специальным платежам и налогам. Общая сумма поступлений за год составила 1,66 триллиона гривен. Больше всего средств в украинский бюджет поступило через:

  • 366,2 миллиарда гривен — налог на ввоз товаров на таможенную территорию Украины;
  • 214,6 миллиарда гривен — налог на изготовленные в Украине товары, осуществленные процедуры и услуги;
  • 176 миллиарда гривен — налог на доход физлиц и военный сбор;
  • 143,8 миллиарда гривен — налог на прибыль внутренних организаций (предприятий).

НБУ отчитался о передаче в госбюджет Украины 35,9 миллиарда гривен. Это часть прибыли регулятора в 2022 году.

Дефицит бюджета в 2023 году составил 1,33 триллиона гривен. При этом в общем фонде этот показатель — 1,36 триллиона гривен.

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Поступление в госфонд за декабрь 2023 года. Источник: Минфин

Международная помощь Украине в 2023 году

Важной частью украинского бюджета стали международные грантовые поступления. В целом за год эта сумма составила 425,4 миллиарда гривен. Больше всего средств на безвозвратной основе Украине предоставили США — 400,5 миллиарда гривен.

Также в украинский бюджет поступили средства и в рамках ссуд и финансирования некоторых систем, программ и реформ. Общие поступления составляют — 1,13 триллиона гривен. Самые большие суммы были следующие:

  • 714,9 миллиарда гривен — макрофинансовая помощь Украине от ЕС;
  • 164 миллиарда гривен — финансирование программы EFF;
  • 64,2 миллиарда гривен — заем от Канады;
  • 54,9 миллиарда гривен — заем МБРР на восстановление украинских мощностей.

"В то же время, по оперативным данным, платежи по погашению государственного долга за январь-декабрь 2023 года составляют 436,5 млрд грн (95,8% плана), платежи по обслуживанию — 247,4 млрд грн (93,3% плана)", — добавили в Минфине.

Привлеченные средства от размещений ОВГЗ за январь-декабрь 2023 позволили полностью покрыть потребность в средствах, необходимых для осуществления платежей по погашению ОВГЗ.

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Поступление в госбюджет в 2023 году. Источник: Минфин

Напомним, что по результатам одиннадцати месяцев 2023 года налоги составляют более половины в структуре доходов сводного бюджета, а именно 53,2% всех поступлений. Собственные доходы бюджетных учреждений, включая специальные счета на нужды обороны, гуманитарную помощь и восстановление, составляют 25,8%.

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