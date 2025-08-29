Відео
Головна Фінанси З паспортом можуть бути проблеми — за що українцям загрожує штраф

З паспортом можуть бути проблеми — за що українцям загрожує штраф

Дата публікації: 29 серпня 2025 18:05
Штрафи за паспорт — чому і коли українцям доведеться платити
Український паспорт в руці у людини. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Коли українцям виповнюється 14 років, вони зобов'язані отримати паспорт — найважливіший документ, що підтверджує особу людини. Документ буває двох зразків: старий (паспорт-книжечка) або ID-картка. Якщо паспорт вчасно не оновити чи не замінити, тоді доведеться платити штраф.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Детальніше про оновлення паспортів

У паспорта старого зразка відсутній термін дії, але громадяни у віці 25 та 45 років, які є власниками таких паспортів, повинні оновити дані — вклеїти нову фотографію. Власники ID-карток можуть цього не робити, але їхній документ має термін дії:

  • особам від 14 до 18 років такий паспорт надають на 4 роки;
  • громадянам після 18 років ID-картку видають на 10 років.

Якщо вчасно не оновити фото у документі старого зразка або не замінити ID-картку, то він вважатиметься недійсним. Згідно зі статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо людина користуватиметься недійсним паспортом, то їй загрожує покарання: 

  • за перше порушення — попередження;
  • за друге впродовж року — адміністративне стягнення у розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Йдеться про штраф, розмір якого у вересні 2025 року становитиме від 17 до 51 гривні. 

Чи обов’язково замінювати паспорт

У Державній міграційній службі (ДМС) наголошують, що у чинному законодавстві відсутня вимога, яка зобов'язує громадян замінити паспорт. Однак паспорт громадянина України зразка 1994 року можна обміняти на ID-картку за власним бажанням. Крім того, "старий" паспорт обмінюється на ID-картку, якщо:

  • заміна потрібна у зв’язку з втратою, крадіжкою, псуванням, зміною прізвища або інших даних власника документа;
  • власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років.

В українців є 30 днів для того, щоб отримати, оновити або замінити паспорт. 

Нагадаємо, українців штрафуватимуть за вилов раків. Заборона діятиме до 30 вересня і за її порушення можуть оштрафувати на 3 332 гривні. Раніше ми розповідали, що деяким ФОПам не варто підтримувати своїх колег, надаючи їм гроші в борг. Усе тому, що це може призвести до небажаних фінансових наслідків. 

