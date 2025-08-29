Видео
Україна
Видео

С паспортом могут быть проблемы — за что украинцам грозит штраф

С паспортом могут быть проблемы — за что украинцам грозит штраф

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 18:05
Штрафы за паспорт — почему и когда украинцам придется платить
Украинский паспорт в руке у человека. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Когда украинцам исполняется 14 лет, они обязаны получить паспорт — важнейший документ, подтверждающий личность человека. Документ бывает двух образцов: старый (паспорт-книжечка) или ID-карта. Если паспорт вовремя не обновить или не заменить, тогда придется платить штраф.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Подробнее об обновлении паспортов

У паспорта старого образца отсутствует срок действия, но граждане в возрасте 25 и 45 лет, которые являются владельцами таких паспортов, должны обновить данные — вклеить новую фотографию. Владельцы ID-карточек могут этого не делать, но их документ имеет срок действия:

  • украинцам от 14 до 18 лет такой паспорт предоставляют на 4 года;
  • гражданам после 18 лет ID-карту выдают на 10 лет.

Если вовремя не обновить фото в документе старого образца или не заменить ID-карту, то он будет считаться недействительным. Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, если человек будет пользоваться недействительным паспортом, то ему грозит наказание:

  • за первое нарушение — предупреждение;
  • за второе в течение года — административное взыскание в размере от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

Речь идет о штрафе, размер которого в сентябре 2025 года составит от 17 до 51 гривны.

Обязательно ли заменять паспорт

В Государственной миграционной службе (ГМС) отмечают, что в действующем законодательстве отсутствует требование, обязывающее граждан заменить паспорт. Однако паспорт гражданина Украины образца 1994 года можно обменять на ID-карту по собственному желанию. Кроме того, "старый" паспорт обменивается на ID-карту, если:

  • замена нужна в связи с потерей, кражей, порчей, изменением фамилии или других данных владельца документа;
  • владелец не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет.

Отметим, что у украинцев есть 30 дней для того, чтобы получить, обновить или заменить паспорт.

Напомним, украинцев будут штрафовать за вылов раков. Запрет будет действовать до 30 сентября и за его нарушение могут оштрафовать на 3 332 гривны. Ранее мы рассказывали, что некоторым ФОПам не стоит поддерживать своих коллег, предоставляя им деньги в долг. Все потому, что это может привести к нежелательным финансовым последствиям.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
