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З "молотка" пішов перший актив зі стартовою ціною 1 грн — деталі від ФДМУ

12 вересня 2024 12:48
Ксенія Симонова - Редактор
Приватизація в Україні — ФДМУ продав перший актив зі стартовою ціною 1 грн
Проведення аукціону. Фото: vsude.com.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Фонд державного майна України (ФДМУ) провів аукціон в онлайн-режимі з продажу першого українського активу зі стартовою вартістю 1 грн. Йдеться про приміщення колишнього приймального радіоцентру для управління повітряним рухом.

Про це інформує пресцентр ФДМУ.

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Деталі аукціону зі стартовою ціною 1 грн

Як зазначається, йдеться про будівлю колишнього приймального радіоцентру для управління повітряним рухом, збудовану у 1975 році в Одесі (нежитлове приміщення). Її площа становить 25,8 кв. м. Будівля потребує ремонту. Докладніше за посиланням.

За право на будівлю змагалися 11 учасників. Під час торгів символічна сума за об'єкт сягнула переможного значення у 1,5 млн грн.

Покупцеві ще необхідно буде сплатити 300 тис. грн ПДВ, тому загальний економічний ефект дорівнюватиме 1,8 млн грн.

"На прикладі цього аукціону ми побачили, що такі об'єкти цікаві, на них є попит і учасники на аукціоні визначили його ринкову ціну", — зазначили у фонді.

Що ще продадуть за символічну суму

Фонд державного майна у серпні оголосив про кілька пакетів лотів зі стартовою ціною 1 грн. До першого пакета увійшли чотири об'єкти нерухомості в Одеській та Житомирській областях. До другого пакета, крім нерухомості, фонд включив авто Volkswagen Phaeton.

Як пояснили у ФДМУ, символічна ціна в 1 грн — це встановлений механізм визначення стартової вартості об'єктів на період дії воєнного стану. Балансова ціна таких об'єктів або відсутня, або дорівнює нулю. Така початкова ціна дає змогу ефективно розпочати приватизацію на поточних умовах.

Що ще виставили на продаж за символічну ціну:

  1. Адмінбудинок з площею 281,5 кв. м у Рені Одеської області (входить одноповерхова будівля, гараж). Будівля 1960 року, має всі необхідні комунікації. Деталі за посиланням.
  2. Двоповерховий адмінбудинок площею 492 кв. м у м. Балта Одеської області. У комплекс будівлі 1968 року входить котельня, вбиральня, сарай та гараж. Докладніше за посиланням.
  3. Контора площею 50,5 кв. м у м. Олевськ Житомирської області (цегляна будівля, обшита сайдингом, має всі комунікації). Деталі за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 5 вересня український парламент ухвалив в першому читанні законопроєкт про особливості приватизації державних банків. Це вимога Світового банку.

Також ми писали, що на онлайн-аукціоні приватизували єдиний майновий комплекс держпідприємства "Одеський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою". Кінцева вартість об'єкта становила майже 26 млн гривень.

аукціон приватизація Фонд держмайна

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