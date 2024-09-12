Приватизация в Украине — ФГИУ продал первый актив со стартовой ценой 1 грн

Проведение аукциона. Фото: vsude.com.ua

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) провел аукцион в онлайн-режиме по продаже первого украинского актива со стартовой стоимостью 1 грн. Речь идет о помещении бывшего приемного радиоцентра для управления воздушным движением.

Об этом информирует пресс-центр ФГИУ.

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Детали аукциона со стартовой ценой 1 грн

Речь идет о здании бывшего приемного радиоцентра для управления воздушным движением, построенном в 1975 году в Одессе (нежилое помещение). Его площадь составляет 25,8 кв. м. Здание нуждается в ремонте. Подробнее по ссылке.

За право на здание соревновались 11 участников. В ходе торгов символическая сумма за объект достигла победного значения в 1,5 млн грн.

Покупателю еще предстоит уплатить 300 тыс. грн НДС, поэтому общий экономический эффект будет равен 1,8 млн грн.

"На примере этого аукциона мы увидели, что такие объекты интересны, на них есть спрос и участники на аукционе определили его рыночную цену", — отметили в фонде.

Что еще продадут за символическую сумму

Фонд государственного имущества в августе объявил о нескольких пакетах лотов со стартовой ценой 1 грн. В первый пакет вошли четыре объекта недвижимости в Одесской и Житомирской областях. Во второй пакет, кроме недвижимости, фонд включил авто Volkswagen Phaeton.

Как пояснили в ФГИУ, символическая цена в 1 грн — это установленный механизм определения стартовой стоимости объектов на период действия военного положения. Балансовая цена таких объектов либо отсутствует, либо равна нулю. Такая начальная цена позволяет эффективно приступить к приватизации на текущих условиях.

Что еще выставили на продажу по символической цене:

Админздание с площадью 281,5 кв. м в г. Рени Одесской области (входит одноэтажное здание, гараж). Здание 1960 года имеет все необходимые коммуникации. Детали по ссылке. Двухэтажное админздание площадью 492 кв. м в Балте Одесской области. В комплекс здания 1968 года входит котельная, туалет, сарай и гараж. Подробнее по ссылке. Контора площадью 50,5 кв. м в г. Олевск Житомирской области (кирпичное здание, обшито сайдингом, имеет все коммуникации). Детали по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, 5 сентября украинский парламент принял в первом чтении законопроект об особенностях приватизации государственных банков. Это требование Всемирного банка.

Также мы писали, что на онлайн-аукционе приватизировали единый имущественный комплекс госпредприятия "Одесский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства". Конечная стоимость объекта составляла около 26 млн гривен.