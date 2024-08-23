Підвищення акцизів на пальне — на скільки зросте ціна

АЗС. Фото: Новини.LIVE

З 1 вересня 2024 року в Україні набирає чинності новий закон, який передбачає суттєве підвищення акцизів на автомобільне паливо. Згідно з новим законодавством, акцизи на всі види пального — бензин, дизельне паливо та газ — будуть збільшені.

Про це йдеться в законопроєкті №11256-2.

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Очікується, що роздрібна націнка зросте до 8-11 гривень за літр. Підвищення буде поетапним і триватиме до 2028 року. Проте вже з вересня експерти прогнозують подорожчання бензину на 2-2,5 гривні за літр, дизельного пального — на 2-2,5 гривні, а автогазу — на 5-6 гривень.

Основною зміною є графік поступового підвищення акцизів на паливо, який буде реалізовуватися в кілька етапів з 1 вересня 2024 року по 1 липня 2028 року.

Зокрема, акциз на бензин зросте з нинішніх 213,5 євро за тисячу літрів до 359 євро. Поступове підвищення виглядатиме так:

з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро;

з 1 липня 2025 року – до 271,7 євро;

з 1 липня 2026 року – до 300,8 євро;

з липня 2027 року – до 329,9 євро;

з 1 липня 2028 року – до 359 євро.

Акциз на дизель з нинішніх 139,5 євро за тисячу літрів збільшиться до 330 євро. Графік підвищення ставок на дизельне паливо наступний:

з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро;

з 1 липня 2025 року – до 215,7 євро;

з 1 липня 2026 року – до 253,8 євро;

з 1 липня 2027 року – до 291,9 євро;

з 1 липня 2028 року – до 330 євро.

Для скрапленого газу (пропан, суміш пропану з бутаном, LPG) акциз зросте з 52 євро за тисячу літрів до 250 євро, що є майже п'ятикратним збільшенням. Розклад підвищення ставок буде таким:

з 1 вересня 2024 року – до 148 євро;

з 1 липня 2025 року – до 173 євро;

з 1 липня 2026 року – до 198 євро;

з 1 липня 2027 року – до 223 євро;

з 1 липня 2028 року – до 250 євро.

Народний депутат та колишня голова податкового комітету Ніна Южаніна зазначила, що підвищення акцизів призведе до зростання цін на заправках: бензин подорожчає на 10 гривень, дизель — на 11 гривень. Найбільше, за її словами, подорожчає скраплений газ у балонах, який використовують близько 700 тисяч домогосподарств в Україні. Вартість балона зросте з 1200 до 1800 гривень.