Повышение акцизов на топливо - на сколько вырастет цена

АЗС. Фото: Новини.LIVE

С 1 сентября 2024 г. в Украине вступает в силу новый закон, предусматривающий существенное повышение акцизов на автомобильное топливо. Согласно новому законодательству, акцизы на все виды горючего — бензин, дизельное топливо и газ — будут увеличены.

Об этом говорится в законопроекте №11256-2.

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Ожидается, что розничная наценка вырастет до 8-11 гривен за литр. Повышение будет поэтапным и продлится до 2028 года. Однако уже с сентября эксперты прогнозируют подорожание бензина на 2-2,5 гривны за литр, дизельного горючего — на 2-2,5 гривны, а автогаза — на 5-6 гривен.

Основным изменением является график постепенного повышения акцизов на топливо, который будет реализовываться в несколько этапов с 1 сентября 2024 по 1 июля 2028 года.

В частности, акциз на бензин вырастет с нынешних 213,5 евро за тысячу литров до 359 евро. Постепенное повышение будет выглядеть так:

с 1 сентября 2024 года – до 242,6 евро;

с 1 июля 2025 года – до 271,7 евро;

с 1 июля 2026 года – до 300,8 евро;

с июля 2027 года – до 329,9 евро;

с 1 июля 2028 года – до 359 евро.

Акциз на дизель с нынешних 139,5 евро за тысячу литров увеличится до 330 евро. График повышения ставок на дизельное топливо следующий:

с 1 сентября 2024 года – до 177,6 евро;

с 1 июля 2025 года – до 215,7 евро;

с 1 июля 2026 года – до 253,8 евро;

с 1 июля 2027 года – до 291,9 евро;

с 1 июля 2028 года – до 330 евро.

Для сжиженного газа (пропан, смесь пропана с бутаном, LPG) акциз вырастет с 52 евро за тысячу литров до 250 евро, что почти пятикратным увеличением. Расписание повышения ставок будет следующим:

с 1 сентября 2024 года – до 148 евро;

с 1 июля 2025 года – до 173 евро;

с 1 июля 2026 года – до 198 евро;

с 1 июля 2027 года – до 223 евро;

с 1 июля 2028 года – до 250 евро.

Народный депутат и бывший глава налогового комитета Нина Южанина отметила, что повышение акцизов приведет к росту цен на заправках: бензин подорожает на 10 гривен, дизель — на 11 гривен. Более всего, по ее словам, подорожает сжиженный газ в баллонах, который используют около 700 тысяч домохозяйств в Украине. Стоимость баллона вырастет с 1200 до 1800 гривен.