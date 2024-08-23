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С 1 сентября повысятся акцизы на топливо — как изменятся цены

23 августа 2024 18:59
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Повышение акцизов на топливо - на сколько вырастет цена
АЗС. Фото: Новини.LIVE
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

С 1 сентября 2024 г. в Украине вступает в силу новый закон, предусматривающий существенное повышение акцизов на автомобильное топливо. Согласно новому законодательству, акцизы на все виды горючего — бензин, дизельное топливо и газ — будут увеличены.

Об этом говорится в законопроекте №11256-2.   

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Ожидается, что розничная наценка вырастет до 8-11 гривен за литр. Повышение будет поэтапным и продлится до 2028 года. Однако уже с сентября эксперты прогнозируют подорожание бензина на 2-2,5 гривны за литр, дизельного горючего — на 2-2,5 гривны, а автогаза — на 5-6 гривен.

Основным изменением является график постепенного повышения акцизов на топливо, который будет реализовываться в несколько этапов с 1 сентября 2024 по 1 июля 2028 года.

В частности, акциз на бензин вырастет с нынешних 213,5 евро за тысячу литров до 359 евро. Постепенное повышение будет выглядеть так:

  • с 1 сентября 2024 года – до 242,6 евро;
  • с 1 июля 2025 года – до 271,7 евро;
  • с 1 июля 2026 года – до 300,8 евро;
  • с июля 2027 года – до 329,9 евро;
  • с 1 июля 2028 года – до 359 евро.

Акциз на дизель с нынешних 139,5 евро за тысячу литров увеличится до 330 евро. График повышения ставок на дизельное топливо следующий:

  • с 1 сентября 2024 года – до 177,6 евро;
  • с 1 июля 2025 года – до 215,7 евро;
  • с 1 июля 2026 года – до 253,8 евро;
  • с 1 июля 2027 года – до 291,9 евро;
  • с 1 июля 2028 года – до 330 евро.

Для сжиженного газа (пропан, смесь пропана с бутаном, LPG) акциз вырастет с 52 евро за тысячу литров до 250 евро, что почти пятикратным увеличением. Расписание повышения ставок будет следующим:

  • с 1 сентября 2024 года – до 148 евро;
  • с 1 июля 2025 года – до 173 евро;
  • с 1 июля 2026 года – до 198 евро;
  • с 1 июля 2027 года – до 223 евро;
  • с 1 июля 2028 года – до 250 евро.

Народный депутат и бывший глава налогового комитета Нина Южанина отметила, что повышение акцизов приведет к росту цен на заправках: бензин подорожает на 10 гривен, дизель — на 11 гривен. Более всего, по ее словам, подорожает сжиженный газ в баллонах, который используют около 700 тысяч домохозяйств в Украине. Стоимость баллона вырастет с 1200 до 1800 гривен.

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