Цены в Буковеле в январе 2024 года. Сколько стоят комнаты в отелях Буковеля

Ехать или нет. Как изменились цены в Буковеле после новогодних праздников
Буковель — это самый популярный всесезонный курорт в Украине, который расположен в самом сердце Карпат. Кроме того, Буковель является одним из самых больших горнолыжных курортов восточной Европы, а зимний сезон здесь может длиться с декабря по апрель. Поэтому неудивительно, что многие украинцы выбирают встречать новогодние праздники именно в Буковеле. Правда, стоимость новогоднего отдыха здесь достаточно высока и не всем по карману. Впрочем, посетить Буковель можно и после Нового года, когда ценники станут немного меньше.
Новини.LIVE рассказывают, как изменились в Буковеле в 2024 году, сколько стоит номер в гостиницах курорта и какие цены на ski-пассы.
Немного о Буковеле
Буковель — это довольно молодой украинский курорт. Его история начинается в 00-х годах, когда было заключено соглашение о создании в сердце Карпат туристско-рекреационного комплекса круглогодичного функционирования — курорт, фактически строившийся с "нуля". Буковель расположен недалеко от села Поляница, у подножия горы Буковец на высоте 920 метров над уровнем моря.
Сейчас Буковель выглядит как швейцарский или австрийский городок в Альпах. Кстати, свое название курорт получил путем сочетания названия горы Буковец, у подножия которой был возведен и названия популярного лыжного курорта Куршевель, находящегося во Франции.
Несмотря на то, что отдых в Буковеле всегда считался более затратным по сравнению с другими горнолыжными курортами Украины, тут все равно наслаждаются отпуском как обычные граждане, так и политики и звезды шоу-бизнеса, включая проведение новогодних праздников. Из последних звездных гостей курорта можно отметить Тину Кароль, недавно поделившуюся нарезкой моментов своего зимнего отдыха
Цены на ski-пассы
Сейчас в Буковеле высокий сезон, а значит цены на ski-пассы немного выше обычных, но все же не так высоки как на новогодние праздники.
|Количество дней
|Новогодний сезон
|Высокий сезон
|Разница цен
|2 дня
|3 850
|2 960
|-23,1%
|3 дня
|5 490
|4 220
|-23,1%
|4 дня
|7 140
|5 490
|-23,1%
|5 дней
|8 560
|6 650
|-22,3%
|Количество дней
|Новогодний сезон
|Высокий сезон
|Разница цен
|2 дня
|7 700
|5 920
|-23,1%
|3 дня
|10 980
|8 440
|-23,1%
|4 дня
|14 280
|10 980
|-23,1%
|5 дней
|17 300
|13 300
|-23,1%
Как видим, почти все на ski-пассы в Буковеле после новогодних праздников упали более чем на 20%. Это касается как обычных, так и VIP ski-пассов.
Цены в отелях Буковеля
Цены на гостиницы мы брали на сайте интернет-бронирования отелей Booking.com и сравнивали их с ценами нашего предыдущего материала, который касался отдыха в Буковеле именно на Новый год. Цены мы брали за три ночи проживания в номере двух взрослых в конце рабочей недели и на выходные.
|Название гостиницы и номер
|Цены на новогодние праздники
|Цены в середине января
|Разница цен
|Mirage (Семейный номер с балконом)
|24 360
|12 096
|-50,3%
|Hotel Monysto (Двухуровневые апартаменты)
|22 860
|14 340
|-37,2%
|Mountain Residence Apartments & Chalet (Апартаменты с 1 спальней)
|79 309
|28 461
|-64,1%
|Вилла Лоиза (Двухместный номер с видом на горы)
|8 100
|4 050
|-50%
|Guest House Sofia (Полулюкс)
|9 000
|6 000
|-33,3%
Как видим, цены на проживание в гостиницах Буковеля в середине января существенно снизились по сравнению с новогодним периодом. Разница в ценах варьируется от -33,3% до -64,1%. При этом больше всего подешевел именно сегмент самых дорогих отелей, например стоимость проживания в апартаментах с 1 спальней в Mountain Residence Apartments & Chalet подешевела почти на 65%.
Напомним, ранее мы писали во сколько обойдется самый дорогой и самый дешевый номер на новогодний уикенд в Буковеле. Отдых в Буковеле всегда был дорогим по сравнению с другими горнолыжными курортами.
Также мы писали, что Тина Кароль заколядувала в Карпатах и поздравила с Крещением. Звезда поделилась нарезкой моментов своего отдыха в Буковеле.
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