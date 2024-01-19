Цены в Буковеле в январе 2024 года. Сколько стоят комнаты в отелях Буковеля

Отдых в Буковеле. Фото: karpatium.com.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Буковель — это самый популярный всесезонный курорт в Украине, который расположен в самом сердце Карпат. Кроме того, Буковель является одним из самых больших горнолыжных курортов восточной Европы, а зимний сезон здесь может длиться с декабря по апрель. Поэтому неудивительно, что многие украинцы выбирают встречать новогодние праздники именно в Буковеле. Правда, стоимость новогоднего отдыха здесь достаточно высока и не всем по карману. Впрочем, посетить Буковель можно и после Нового года, когда ценники станут немного меньше.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились в Буковеле в 2024 году, сколько стоит номер в гостиницах курорта и какие цены на ski-пассы.

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Немного о Буковеле

Буковель — это довольно молодой украинский курорт. Его история начинается в 00-х годах, когда было заключено соглашение о создании в сердце Карпат туристско-рекреационного комплекса круглогодичного функционирования — курорт, фактически строившийся с "нуля". Буковель расположен недалеко от села Поляница, у подножия горы Буковец на высоте 920 метров над уровнем моря.

Сейчас Буковель выглядит как швейцарский или австрийский городок в Альпах. Кстати, свое название курорт получил путем сочетания названия горы Буковец, у подножия которой был возведен и названия популярного лыжного курорта Куршевель, находящегося во Франции.

Несмотря на то, что отдых в Буковеле всегда считался более затратным по сравнению с другими горнолыжными курортами Украины, тут все равно наслаждаются отпуском как обычные граждане, так и политики и звезды шоу-бизнеса, включая проведение новогодних праздников. Из последних звездных гостей курорта можно отметить Тину Кароль, недавно поделившуюся нарезкой моментов своего зимнего отдыха

Цены на ski-пассы

Сейчас в Буковеле высокий сезон, а значит цены на ski-пассы немного выше обычных, но все же не так высоки как на новогодние праздники.

Сравнение цен на обычные ski-пассы в Буковеле на новогодний и высокий сезон Количество дней Новогодний сезон Высокий сезон Разница цен 2 дня 3 850 2 960 -23,1% 3 дня 5 490 4 220 -23,1% 4 дня 7 140 5 490 -23,1% 5 дней 8 560 6 650 -22,3%

Сравнение цен на VIP ski-пассы в Буковеле на новогодний и высокий сезон Количество дней Новогодний сезон Высокий сезон Разница цен 2 дня 7 700 5 920 -23,1% 3 дня 10 980 8 440 -23,1% 4 дня 14 280 10 980 -23,1% 5 дней 17 300 13 300 -23,1%

Как видим, почти все на ski-пассы в Буковеле после новогодних праздников упали более чем на 20%. Это касается как обычных, так и VIP ski-пассов.

Цены в отелях Буковеля

Цены на гостиницы мы брали на сайте интернет-бронирования отелей Booking.com и сравнивали их с ценами нашего предыдущего материала, который касался отдыха в Буковеле именно на Новый год. Цены мы брали за три ночи проживания в номере двух взрослых в конце рабочей недели и на выходные.

Сравнение цен на гостиницы в Буковеле на новогодние праздники и после них Название гостиницы и номер Цены на новогодние праздники Цены в середине января Разница цен Mirage (Семейный номер с балконом) 24 360 12 096 -50,3% Hotel Monysto (Двухуровневые апартаменты) 22 860 14 340 -37,2% Mountain Residence Apartments & Chalet (Апартаменты с 1 спальней) 79 309 28 461 -64,1% Вилла Лоиза (Двухместный номер с видом на горы) 8 100 4 050 -50% Guest House Sofia (Полулюкс) 9 000 6 000 -33,3%

Как видим, цены на проживание в гостиницах Буковеля в середине января существенно снизились по сравнению с новогодним периодом. Разница в ценах варьируется от -33,3% до -64,1%. При этом больше всего подешевел именно сегмент самых дорогих отелей, например стоимость проживания в апартаментах с 1 спальней в Mountain Residence Apartments & Chalet подешевела почти на 65%.

Сравнение цен на ski-пассы и отели в Буковеле в 2024 году. Инфографика

Напомним, ранее мы писали во сколько обойдется самый дорогой и самый дешевый номер на новогодний уикенд в Буковеле. Отдых в Буковеле всегда был дорогим по сравнению с другими горнолыжными курортами.

Также мы писали, что Тина Кароль заколядувала в Карпатах и поздравила с Крещением. Звезда поделилась нарезкой моментов своего отдыха в Буковеле.