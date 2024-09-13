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Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

13 вересня 2024 20:29
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Скільки заробляв колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
Голова МЗС Дмитро Кулеба. Фото: пресслужба МЗС
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Нещодавно депутати Верховної Ради України проголосували за звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ України. Він обіймав цю посаду з березня 2020 року. Очолюючи МЗС Кулеба отримував досить непогану зарплатню.

Новини.LIVE дізналися яка зарплатня була у вже колишнього міністра закордонних справ Дмитро Кулеби.

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Хто такий Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба — дипломат у другому поколінні. Працював в уряді Олексія Гончарука та з серпня 2019 року до березня 2020 року обіймав посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської інтеграції. До цього з 2016 року протягом трьох років Кулеба представляв Україну у Раді Європи.

Ексміністр народився в Сумах, у 2003 році закінчив Інститут міжнародних відносин за спеціальністю "міжнародне право". У 2005 році Кулеба здобув ступінь кандидата юридичних наук.

До 2010 року Дмитро Кулеба працював у центральному апараті МЗС та у представництві України при міжнародних організаціях у Відні. Під час президентства Віктора Януковича він працював у секретаріаті глави МЗС, де займався питаннями іміджу України за кордоном та відносин із США.

У 2013 році Кулеба пішов із державної служби, щоб очолити Фонд культурної дипломатії UART. Однак після Євромайдану у 2014 році він повернувся до МЗС як посол з особливих доручень, відповідаючи за питання комунікацій.

Батько Дмитра, Іван Кулеба, розпочав свою кар'єру у міжнародних проєктах ще за радянських часів, а після проголошення незалежності України був призначений послом у кількох країнах та обіймав посаду заступника глави МЗС.

Дмитро Кулеба одружений, має двох дітей. Його дружина Євгенія є засновницею громадської організації "Місто-Сад", яка займається зміною міських громадських просторів.

Чим займався Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба обійняв свою посаду в один із найскладніших періодів в історії України — під час російського вторгнення. Під його керівництвом українська дипломатія досягла значних успіхів у зміцненні міжнародної підтримки та забезпеченні країни необхідним озброєнням для оборони.

У ході війни Кулеба відіграв важливу роль у зміцненні позицій України на міжнародній арені. Він постійно звертався до країн-партнерів, таких як США, ЄС та НАТО, із закликами про надання важкого озброєння та політичної підтримки. Однією з його головних цілей було переконати Захід у необхідності постачання сучасного озброєння для захисту від російської агресії. Також він порушував питання щодо можливості використання західної зброї для ударів по військових об'єктах на території Росії, що викликало занепокоєння серед партнерів через можливу ескалацію війни.

Проте в останні місяці діяльність Кулеби потрапила під критику. Одним зі спірних кроків стало рішення МЗС у квітні 2024 року про зупинення надання консульських послуг для українських чоловіків призовного віку за кордоном. Це пояснювалося необхідністю поновлення їх військово-облікових документів.

Крім того, його участь у дискусії "Польща майбутнього", яка проходила в Польщі, також спричинила певне невдоволення наших партнерів. Під час обговорення українсько-польських відносин та питання ексгумації жертв Волинської трагедії Кулеба згадав операцію "Вісла", що викликало обурення деяких польських політиків. Представники партії "Право і справедливість" навіть запропонували заборонити йому в'їзд до Польщі через ці висловлювання, вважаючи їх ознакою небажання України йти на компроміс у питаннях історичної пам'яті.

Кулеба, своєю чергою, наголосив, що під час операції "Вісла" тисячі українців також постраждали, насильно переселені з території Польщі. Він також додав, що питання історії слід залишати історикам, а не політикам. Його заява викликала бурхливі обговорення у польському політичному середовищі.

Крім того, західні ЗМІ наголошують, що Дмитро Кулеба останнім часом "дратував" ОП Андрія Єрмака, який, нібито хоче більшого контролю за міністерством. 

Видання Politico повідомляє, що Кулеба висловлював певні сумніви щодо рішень Офісу Президента. Журналісти також проводять паралель між його відставкою та звільненням колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Вони зазначають, що діяльність як Кулеби, так і Залужного викликала захоплення у західних представників, тому їхній відхід викликав занепокоєння. При цьому відсутність публічних скарг з боку Кулеби та Залужного на свої відставки західні ЗМІ пояснюють їх прагненням не надавати російській пропаганді додаткових підстав для маніпуляцій.

Сам же ексміністр нещодавно емоційно звернувся до українців. Кулеба висловив подяку всім, хто підтримував його під час роботи на посаді міністра закордонних справ України, та закликав українців зосередитися на досягненні перемоги у війні. Він додав, що всі українці мають єдину мету.

"Дякую всім, хто підтримував, підтримує і буде підтримувати. Зараз хто б де не знаходився, чим би не займався, має бути зосереджений на одному — на перемозі України. Це головне", — сказав Кулеба.

Скільки заробляв колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Сума нарахованої заробітної плати Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби за серпень 2024 року становить 132 606,92 грн. Вона складається з: 

  • посадового окладу — 67 668,62 грн; 
  • середньої заробітної плати за дні короткотермінового відрядження — 37 870,86 грн; 
  • надбавки державним експертам з питань таємниць — 13 533,72 грн; 
  • надбавки за доступ до державної таємниці — 13 533,72 грн.

При цьому сума виплаченої міністру заробітної плати становить 106 748,57 грн. З серпневої зарплатні Кулеба заплатив 25 858,35 грн податків.

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