Сколько зарабатывал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба МИД

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Недавно депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел Украины. Он занимал этот пост с марта 2020 года. Возглавляя МИД Кулеба получал достаточно неплохую зарплату.

Новини.LIVE узнали какая зарплата была у уже бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

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Кто такой Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба — дипломат во втором поколении. Работал в правительстве Алексея Гончарука и с августа 2019 года по март 2020 года занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции. До этого с 2016 года в течение трех лет Кулеба представлял Украину в Совете Европы.

Экс-министр родился в Сумах, в 2003 году окончил Институт международных отношений по специальности "международное право". В 2005 году Кулеба получил степень кандидата юридических наук.

До 2010 года Дмитрий Кулеба работал в центральном аппарате МИДа и в представительстве Украины при международных организациях в Вене. Во время президентства Виктора Януковича он работал в Секретариате главы МИД, где занимался вопросами имиджа Украины за рубежом и отношений с США.

В 2013 году Кулеба ушел из государственной службы, чтобы возглавить Фонд культурной дипломатии UART. Однако после Евромайдана в 2014 году он вернулся в МИД как посол по особым поручениям, отвечая за вопросы коммуникаций.

Отец Дмитрия Иван Кулеба начал свою карьеру в международных проектах еще в советское время, а после провозглашения независимости Украины был назначен послом в нескольких странах и занимал должность заместителя главы МИД.

Дмитрий Кулеба женат, имеет двоих детей. Его жена Евгения является основательницей общественной организации "Город-Сад", которая занимается изменением городских общественных пространств.

Чем занимался Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба занял свой пост в один из самых сложных периодов в истории Украины — во время российского вторжения. Под его руководством украинская дипломатия добилась значительных успехов в укреплении международной поддержки и обеспечении страны необходимым вооружением для обороны.

В ходе войны Кулеба сыграл немаловажную роль в укреплении позиций Украины на международной арене. Он постоянно обращался к странам-партнерам, таким как США, ЕС и НАТО, с призывами о предоставлении тяжелого вооружения и политической поддержки. Одной из его главных целей было убедить Запад в необходимости поставок современного вооружения для защиты от российской агрессии. Также он поднимал вопрос о возможности использования западного оружия для ударов по военным объектам на территории России, что вызвало беспокойство среди партнеров из-за возможной эскалации войны.

Однако в последние месяцы деятельность Кулебы подверглась критике. Одним из спорных шагов стало решение МИД в апреле 2024 года о приостановлении предоставления консульских услуг для украинских мужчин призывного возраста за границей. Это объяснялось необходимостью обновления их военно-учетных документов.

Кроме того, его участие в дискуссии "Польша будущего", которая проходила в Польше, также повлекло определенное недовольство наших партнеров. Во время обсуждения украинско-польских отношений и вопроса эксгумации жертв Волынской трагедии Кулеба вспомнил операцию "Висла", что вызвало возмущение некоторых польских политиков. Представители партии "Право и справедливость" даже предложили запретить ему въезд в Польшу из-за этих высказываний, считая их признаком нежелания Украины идти на компромисс в вопросах исторической памяти.

Кулеба в свою очередь подчеркнул, что во время операции "Висла" тысячи украинцев также пострадали, насильственно переселены с территории Польши. Он также добавил, что вопросы истории следует оставлять историкам, а не политикам. Его заявление вызвало бурные обсуждения в польской политической среде.

Кроме того, западные СМИ отмечают, что Дмитрий Кулеба в последнее время "раздражал" ОП Андрея Ермака, который якобы хочет большего контроля за министерством.

Издание Politico сообщает, что Кулеба выражал определенные сомнения в решениях Офиса Президента. Журналисты также проводят параллель между его отставкой и увольнением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Они отмечают, что деятельность как Кулебы, так и Залужного вызывала восхищение у западных представителей, поэтому их уход вызывал беспокойство. При этом отсутствие публичных жалоб со стороны Кулебы и Залужного на свои отставки западные СМИ объясняют их стремлением не давать российской пропаганде дополнительных оснований для манипуляций.

Сам же экс-министр недавно эмоционально обратился к украинцам. Кулеба поблагодарил всех, кто поддерживал его во время работы в должности министра иностранных дел Украины, и призвал украинцев сосредоточиться на достижении победы в войне. Он добавил, что все украинцы преследуют единственную цель.

"Благодарю всех, кто поддерживал, поддерживает и будет поддерживать. Сейчас кто бы где ни находился, чем бы ни занимался, должен быть сосредоточен на одном — на победе Украины. Это главное", — сказал Кулеба.

Сколько зарабатывал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Сумма начисленной заработной платы Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы за август 2024 составляет 132 606,92 грн. Она состоит из:

должностного оклада — 67 668,62 грн;

средней заработной платы за дни краткосрочной командировки — 37 870,86 грн;

надбавки государственным экспертам по вопросам тайн — 13 533,72 грн;

надбавки за доступ к государственной тайне — 13 533,72 грн.

При этом сумма выплаченной министру заработной платы составляет 106 748,57 грн. С августовской зарплаты Кулеба заплатил 25 858,35 грн налогов.