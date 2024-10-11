Світовий банк створить фонд для підтримки України

Штаб-квартира Світового банку у Вашингтоні. Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Виконавча рада Світового банку погодила створення фінансового посередницького фонду. Він виконуватиме функцію підтримки України, і вже відомо, які країни зроблять свої перші внески.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

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За інформацією джерел Reuters, перші внески до новоствореного фонду надійдуть від США, Канади та Японії. Єдиною країною, яка проголосувала проти створення такого фонду, була Росія.

Фондом керуватиме Світовий банк та допоможе виконати обіцянку, яку надали лідери країн G7 щодо надання Україні до 50 млрд доларів додаткового фінансування до кінця 2024 року.

Наразі невідомі суми внесків від Канади, Японії та США, але їх забезпечать із заморожених російських суверенних активів, як повідомило джерело агентства.

Голосування за таке рішення сталося одразу наступного дня після того, як представники країн ЄС домовилися надати Україні 35 млрд євро. Старший директор Центру геоекономіки Атлантичної ради сказав, що такі рішення допоможуть країнам G7 значно розширити фінансування України та виконати надані у червні обіцянки під час саміту.

Тим часом офіційних повідомлень щодо такого рішення від міністерства фінансів США та Білого дому не було. Влада Японії та Канади також відмовились від коментарів.

Нагадаємо, в ЄС нещодавно погодились надати Україні безповоротний кредит на суму 35 млрд євро, який профінансують із заблокованих російських активів центробанку.

Ми повідомляли, що ЄС офіційно затвердив нові механізми введення санкцій проти Росії. Нові правила дозволять обмежувати права людям та організаціям, які становлять небезпеку для Європейського союзу.

Також нещодавно стало відомо, що Франція передасть Україні нову військову допомогу.