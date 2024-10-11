Всемирный банк создаст фонд для поддержки Украины

Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне. Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Исполнительный совет Всемирного банка согласовал создание финансового посреднического фонда. Он будет выполнять функцию поддержки Украины и уже известно, какие страны внесут свои первые взносы.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

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По информации источников Reuters, первые взносы в новый фонд поступят от США, Канады и Японии. Единственной страной, проголосовавшей против создания такого фонда, была Россия.

Фондом будет руководить Всемирный банк и поможет выполнить обещание, предоставленное лидерами стран G7 по предоставлению Украине до 50 млрд долларов дополнительного финансирования до конца 2024 года.

Пока неизвестны суммы взносов от Канады, Японии и США, но их обеспечат из замороженных российских суверенных активов, как сообщил источник агентства.

Голосование за такое решение произошло сразу на следующий день после того, как представители стран ЕС договорились выделить Украине 35 млрд евро. Старший директор Центра геоэкономики Атлантического совета сказал, что такие решения помогут странам G7 значительно расширить финансирование Украины и выполнить предоставленные в июне обещания на саммите.

Между тем, официальных сообщений относительно такого решения от министерства финансов США и Белого дома не было. Власти Японии и Канады также отказались от комментариев.

Напомним, в ЕС недавно согласились предоставить Украине безвозвратный кредит на сумму 35 млрд евро, который профинансируют из заблокированных российских активов центробанка.

Мы сообщали, что ЕС официально утвердил новые механизмы введения санкций против России. Новые правила позволят ограничивать права людям и организациям, представляющим опасность для Европейского союза.

Также недавно стало известно, что Франция передаст Украине новую военную помощь.