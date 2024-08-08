Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Комбайн працює у полі. Фото: Новини.LIVE

В Україні триває збиральна кампанія. Щоправда, прогнози цього року невтішні. Через погодні аномалії фермерів чекають великі збитки. Водночас на тлі скорочення врожаю аграрії сподіватися, що цього року ціни на зерно зростуть. Дісталося цього року й іншим сільгоспвиробникам. Новини.LIVE розбиралися, який урожай Україна отримає цього року і що буде з цінами на продукти харчування.

"Збитки будуть великі"

Цей рік для українського агробізнесу був непростим. Спершу в Мінагрополітики прогнозували, що цього року Україна зможе зібрати близько 77 млн тонн урожаю, з яких 56 млн тонн будуть зернові та зернобобові та 21 млн тонн — олійні культури. Трохи згодом прогноз змінився. У міністерстві повідомили, що через рекордну посуху в південних областях України врожайність пшениці та ячменю може знизитися на 5-7% порівняно з минулим роком.

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Ранні культури, такі як пшениця, ячмінь, жито, ріпак, просо та горох, постраждали менше. На півдні та сході врожайність зменшилася, але в центрі та на півночі вона, навпаки, підросла. Тому в середньому показник по країні буде меншим десь на 5%. А ось на пізню групу будуть негативніші наслідки. Це кукурудза, соя та соняшник. За попередніми оцінками, врожайність пізніх культур впаде через спеку на 15%. "У більшості регіонів буде знижено врожайність", — сказав Висоцький.



Загалом, як розповів нам заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук, найбільше посуха вплинула на ярі культури.

"Збитки будуть значні. Дощів немає. Навіть якщо вони і почнуться, то критично це на ситуацію вже не вплине. Втрати становитимуть близько 30-35%. Це дуже сильно вдарить по експортному потенціалу. І відповідно на економічний стан фермерських господарств ", — сказав нам Марчук.

За його підрахунками, сукупний прогноз щодо врожайності буде ще меншим. "Якщо ми очікували 77 млн тонн, то зараз би зібрати 70 млн", — сказав Марчук. Як наголосив експерт, на продовольчу безпеку всередині країни це не вплине, оскільки більша частина врожаю традиційно вирушає на експорт.

"Заробляють лише трейдери"

Експорт агропродукції має великий вплив на економіку країни загалом. Минулого року, наприклад, частка агросектору у загальному експорті зросла до понад 60%.

Україна минулого року заробила понад 22 млрд дол. на експорті сільськогосподарської продукції. Але зараз фермери стурбовані низькими цінами на зерно. Війна збільшила витрати на перевезення та страхування продукції.



"Ціни зараз дуже низькі. Пшеницю в порту купують по 200 дол., а її туди ще нудно довезти. А ще плюс 50 дол. на тонні ", — каже нам фермер із Харківської області Микола.

Втім, ситуація з цінами може змінитись на тлі скорочення врожаю, вважає агроном Сергій Авраменко.

"Під час війни нашу пшеницю закуповували за безцінь, а продавали в три-чотири-п'ять разів дорожче там за кордоном. Тобто вже давним-давно працюють експортні морські коридори, але ціна на продукцію для фермерів практично не змінилася. Заробляють, в основному, зернотрейдери. Цього року ситуація зміниться, я думаю, частково на користь аграріїв. Тому що буде великий недобір урожаю. І на тлі цього зростатиме ціна на пшеницю, на всі інші культури, як по ланцюжку", — прогнозує Авраменко.

Він також зазначив, що у виграші будуть ті фермери, у яких збереглися залишки з минулого року.

Але, як каже Марчук, запасів майже нема. "Україна дуже потужно експортувала зерно. Починаючи з лютого Україна відвантажувала по 5-7 млн тонн на місяць. Тому у новий маркетинговий рік увійшли з мінімальними залишками. За липень відвантажили 3,5-4 млн тонн уже нового врожаю", — розповідає Марчук.

Він також повідомив, що фінансовий стан фермерів залишається складним.

"Хоча є державні програми, фінансів все одно не вистачає. Та ж програма пільгового кредитування 5-7-9 обмежена лімітом 90 млн грн. Що дуже мало. Фермери просять, щоб програма була збільшена до 150 млн. Це те що допоможе зберегти бізнес і дати робочі місця. Також багато страху сьогодні викликає ініціатива уряду про підвищення податків. В умовах посухи для тих фермерів, які втратили врожай зараз шукають будь-які можливості, щоб вижити. А з цими нововведеннями ми ризикуємо втратити частину підприємств", — каже Марчук.

До речі, за даними інституту аграрної економіки, протягом літа весь перелік продуктів переробки зернових культур зазнав незначного подорожчання.

Вперше після тривалого тренду здешевлення гречка додала в ціні 5,3% і коштує 28,26 грн за кілограм. Пшеничні крупи подорожчали на 3,6% — до 16,93 грн за кілограм, ячні підвищилися в ціні на 2% — до 15,61 грн за кілограм, манні крупи та пшоно — на 1,6% і 0,7% відповідно. Рис додав у ціні 0,7% - до 52,32 гривні за кілограм. Борошно пшеничне подорожчало на 2,5% - до 15,95 гривні за кілограм.

Овочі борщового набору подешевшають у серпні

А от овочі із борщового набору продовжать дешевшати. За прогнозними оцінками вчених Інституту аграрної економіки, з розширенням пропозиції овочів, до кінця літа 2024 року очікується незначне здешевлення. Зокрема: капуста білокачанна, буряк, морква може подешевшати до 15 грн за кілограм, цибуля — до 10,0 грн за кілограм. На пік збору врожаю: наприкінці серпня — на початку вересня ціна на картоплю знизиться до 12 - 15 грн за кілограм.

Але все залежатиме від погодних умов, обсягів поставок та логістики, наголошують в інституті аграрної економіки.

Молочка дорожчатиме

Впливають на вартість продукції й регулярні відключення світла. Як розповіли в асоціації виробників молока, аномальна спека разом із дефіцитом електроенергії внаслідок ракетних ударів вплинули на скорочення виробництва молока на молочно-товарних фермах.



"Збільшилася кількість теплових ударів у корів через нестабільну роботу вентиляційних систем на фермах внаслідок перебоїв з електропостачанням, що призвело до зниження продуктивності тварин", — розповіли в асоціації.



Крім того, використання дизельних генераторів спричинило зростання виробничих витрат, а підвищення закупівельних цін на молоко-сировину вплинуло на подорожчання готової молочної продукції. За даними асоціації, молоко за рік подорожчало на 14%. В асоціації прогнозують, що ціни зростатимуть і надалі.

"З огляду на той факт, що в першому півріччі було вироблено менше біржових товарів, ніж очікувалося, ймовірно, що світовий попит на молочку активізується в 3-4 кварталі. Трейдери розраховують на збільшення обсягів експорту молочної продукції в другій половині року. Тому ймовірне подальше підвищення цін на молочну сировину в Україні в серпні", — зазначає аналітик Георгій Кухалейшвілі.