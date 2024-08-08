Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Комбайн работает в поле. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжается уборочная кампания. Правда прогнозы в этом году неутешительны. Из-за погодных аномалий фермеров ждут крупные убытки. В то же время на фоне сокращения урожая аграрии надеяться, что в этом году цены на зерно вырастут. Досталось в этом году и другим сельхозпроизводителям. Новини.LIVE разбирались, какой урожай Украина получит в этом году и что будет с ценами на продукты питания.

"Убытки будут большие"

Этот год для украинского агробизнеса был непростым. Сперва в Минагрополитики прогнозировали, что в этом году Украина сможет собрать порядка 77 млн тонн урожая, из которых 56 млн тонн будут зерновые и зернобобовые и 21 млн тонн — масличные культуры. Чуть позже прогноз изменился. В министерстве сообщили, что из-за рекордной засухи в южных областях Украины, урожайность пшеницы и ячменя может снизиться на 5-7% по сравнению с прошлым годом.

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Ранние культуры, такие как пшеница, ячмень, рожь, рапс, просо и горох, пострадали меньше. На юге и востоке урожайность уменьшилась, но в центре и на севере она, наоборот, подросла. Поэтому в среднем показатель по стране будет меньше где-то на 5%. А вот на позднюю группу будут более негативные последствия. Это кукуруза, соя и подсолнечник. По предварительным оценкам, урожайность поздних культур упадет из-за жары на 15%. "В большинстве регионов будет снижена урожайность", — сказал Высоцкий.

В целом, как рассказал нам заместитель главы Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Денис Марчук, больше всего засуха повлияла на яровые культуры.

"Убытки будут значительные. Дождей нет. Даже если они и начнутся, то критически это на ситуацию уже не повлияет. Потери составят порядка 30-35%. Это очень сильно ударит по экспортному потенциалу. И соответственно на экономическое состояние фермерских хозяйств", — сказал нам Марчук.

По его подсчетам, совокупный прогноз по урожайности будет еще меньше. "Если мы ожидали 77 млн тонн, то сейчас бы собрать 70 млн", — сказал нам Марчук. Как подчеркнул эксперт, на продовольственную безопасность внутри страны это не повлияет, так как большая часть урожая традиционно отправляется на экспорт.

"Зарабатывают только трейдеры"

Экспорт агропродукции имеет большое влияние на экономику страны в целом. В прошлом году, например, доля агросектора в общем экспорте выросла до более 60%.



Украина в прошлом году заработала более 22 млрд долл. на экспорте сельскохозяйственной продукции. Но сейчас фермеры обеспокоены низкими ценами на зерно. Война увеличила расходы на перевозку и страхование продукции.



"Цены сейчас очень низкие. Пшеницу в порту покупают по 200 долл., а ее туда еще нудно довезти. А еще плюс 50 долл. на тонне", — говорит нам фермер из Харьковской области Николай.

Впрочем, ситуация с ценами может измениться на фоне сокращения урожая, считает агроном Сергей Авраменко.

"Во время войны нашу пшеницу закупали за бесценок, а продавали в три-четыре-пять раз дороже там за рубежом. То есть уже давным-давно работают экспортные морские коридоры, но цена на продукцию для фермеров практически не изменилась. Зарабатывают, в основном, зернотрейдеры. В этом году ситуация изменится, я думаю, частично в пользу аграриев. Потому что будет большой недобор урожая. И на фоне этого будет расти цена на пшеницу, на все остальные культуры, как по цепочке", — прогнозирует Авраменко.

Он также отметил, что в выигрыше будут те фермеры у которых сохранились остатки с прошлого года.

Но, как говорит Марчук, запасов почти нет. "Украина очень мощно экспортировала зерно. Начиная с февраля Украина отгружала по 5-7 млн тонн в месяц. Поэтому в новый маркетинговый год вошли с минимальными остатками. За июль отгрузили 3,5-4 млн тонн уже нового урожая", — рассказывает Марчук.

Он также сообщил, что финансовое состояние фермеров остается сложным.



"Хотя есть государственные программы, финансов все равно не хватает. Та же программа льготного кредитования 5-7-9 ограничена лимитом 90 млн грн. Что очень мало. Фермеры просят, чтобы программа была увеличена до 150 млн. Это то что поможет сохранить бизнес и дать рабочие места. Также много страха сегодня вызывает инициатива правительства о повышении налогов. В условиях засухи для тех фермеров, которые потеряли урожай сейчас ищут любые возможности, чтобы выжить. А с этими нововведениями мы рискуем потерять часть предприятий", — говорит Марчук.

К слову, по данным института аграрной экономики, на протяжении лета весь перечень продуктов переработки зерновых культур уже претерпел незначительное подорожание.

Впервые после длительного тренда удешевления гречка прибавила в цене 5,3% и стоит 28,26 грн за килограмм. Пшеничные крупы подорожали на 3,6% — до 16,93 грн за килограмм, ячневые повысились в цене на 2% — до 15,61 грн за килограмм, манные крупы и пшено — на 1,6% и 0,7% соответственно. Рис прибавил в цене 0,7% — до 52,32 гривны за килограмм. Мука пшеничная подорожала на 2,5% — до 15,95 гривны за килограмм.

Овощи борщевого набора подешевеют уже в августе

А вот овощи из борщевого набора продолжат дешеветь. По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, с расширением предложения овощей, до конца лета 2024 года ожидается незначительное их удешевление. В частности: капуста белокочанная, свекла, морковь может подешеветь до 15 грн за килограмм, репчатый лук — до 10,0 грн за килограмм. В пик сбора урожая: в конце августа — начале сентября цена на картофель снизится до 12 - 15 грн за килограмм.

Но все будет зависеть от погодных условий, объемов поставок и логистики, подчеркивают в институте аграрной экономики.

Молочка будет дорожать

Влияет на стоимость продукции и регулярные отключения света. Как рассказали в ассоциации производителей молока. Аномальная жара вместе с дефицитом электроэнергии в результате ракетных ударов России по объектам энергетики повлияли на сокращение производства молока на молочно-товарных фермах. Увеличилось количество тепловых ударов у коров из-за нестабильной работы вентиляционных систем на фермах вследствие перебоев с электроснабжением, что привело к снижению продуктивности животных.



Кроме того, использование дизельных генераторов привело к росту производственных затрат, а повышение закупочных цен на молоко-сырье повлияло на удорожание готовой молочной продукции. По данным ассоциации молоко за год подорожало на 14%. В ассоциации прогнозируют, что цены будут расти и дальше.

"Учитывая тот факт, что в первом полугодии было произведено меньше биржевых товаров чем ожидалось, вероятно, что мировой спрос на молочку активизируется в 3-4 квартале. Трейдеры рассчитывают на увеличение объемов экспорта молочной продукции во второй половине года. Поэтому вероятно дальнейшее повышение цен на молоко-сырье в Украине в августе", — отмечает аналитик Георгий Кухалейшвили.