Переробка пластикових відходів без шкоди екології — що пропонують вчені з Японії

Відходи.

Спалювання пластикових відходів — звична практика для багатьох країн світу. Однак такий спосіб позбуватися від сміття завдає сильної шкоди екології.

У відповідь на це професор Котохіро Номура і його команда з Токійського столичного університету розробили високоефективний метод селективної деполімеризації ПЕТ з пляшок і текстильних відходів, пише журнал ACS Publications.

Переробка пластикових відходів по-новому

Вчені пропонують використовувати спирти та недорогі й широкодоступні залізні каталізатори для деполімеризації ПЕТ з пляшок і текстильних відходів. Це, як зазначається у статті, не тільки екологічне, а й практичне рішення проблеми зі спалюванням пластикових відходів.

Поліефір, особливо ПЕТ, — поширений пластик, з якого виробляють пляшки й текстиль. На переробку найчастіше потрапляють ПЕТ-пляшки, однак якість отримуваного матеріалу низька. До того для хімічної переробки потрібні висока температура, а також багато кислот — це робить процес сильно затратним і створює екологічні проблеми.

Натомість у своєму дослідженні японські учені продемонстрували простий метод хімічного перероблення ПЕТ-відходів із пляшок, для якого не потрібні кислоти.

Так, запропонована система ефективно деполімеризує відходи ПЕТ за відносно помірних температур від 120 до 180 °C. До того ж цей підхід демонструє, що прості каталізатори із вмістом заліза мають потенціал для масштабованої та селективної переробки ПЕТ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, мінімізувати шкоду для довкілля від пластикових відходів намагаються не тільки у Японії. Наприклад, науковці з Китаю у 2025 році створили біопластик з бамбукової целюлози. Найважливіша якість біопластика — те, що у новому матеріалі немає полімерних смол, тобто він повністю біорозкладний.

Такий біопластик можна використовувати у промисловому виробництві, адже він піддається переробці і не втрачає своїх властивостей.

Також ми писали про здатність лісів поглинати мікропластик з повітря. Далі він потрапляє в ґрунти та може опинитися в землі під час дощу. Дізнавайтесь також, скільки пластикових відходів у Світовому океані.