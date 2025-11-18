Видео
Україна
Видео

Спасут экологию — у ученых есть новый метод переработки пластика

Спасут экологию — у ученых есть новый метод переработки пластика

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 06:20
обновлено: 01:19
Переработка пластиковых отходов без вреда экологии — что предлагают ученые из Японии
Отходы. Фото: УНИАН

Сжигание пластиковых отходов — привычная практика для многих стран мира. Однако такой способ избавляться от мусора наносит сильный вред экологии.

В ответ на это профессор Котохиро Номура и его команда из Токийского столичного университета разработали высокоэффективный метод селективной деполимеризации ПЭТ из бутылок и текстильных отходов, пишет журнал ACS Publications.

Читайте также:

Переработка ПЕТ-отходов по-новому

Ученые предлагают использовать спирты и недорогие и широкодоступные железные катализаторы для деполимеризации ПЭТ из бутылок и текстильных отходов. Это, как отмечается в статье, не только экологическое, но и практическое решение проблемы со сжиганием пластиковых отходов.

Полиэфир, особенно ПЭТ, — распространённый пластик, из которого производят бутылки и текстиль. На переработку чаще всего попадают ПЭТ-бутылки, однако качество получаемого материала низкое. К тому же для химической переработки нужны высокая температура, а также много кислот — это делает процесс сильно затратным и создаёт экологические проблемы.

Но в своем исследовании японские ученые продемонстрировали простой метод химической переработки ПЭТ-отходов из бутылок, для которого не нужны кислоты.

Так, предложенная система эффективно деполимеризует отходы ПЭТ при относительно умеренных температурах от 120 до 180 °C. К тому же этот подход демонстрирует, что простые катализаторы с содержанием железа имеют потенциал для масштабируемой и селективной переработки ПЭТ.

Что еще стоит знать

Напомним, минимизировать вред для окружающей среды от пластиковых отходов пытаются не только в Японии. Например, ученые из Китая в 2025 году создали биопластик из бамбуковой целлюлозы. Важнейшее качество биопластика — то, что в новом материале нет полимерных смол, то есть он полностью биоразлагаемый.

Такой биопластик можно использовать в промышленном производстве, ведь он поддаётся переработке и не теряет своих свойств.

Также мы писали о способности лесов поглощать микропластик из воздуха. Далее он попадает в почву и может оказаться в земле во время дождя. Узнавайте также, сколько пластиковых отходов в Мировом океане.

мусор пластик ученые опасные отходы отходы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
