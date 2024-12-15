Оренда жиья для ВПЛ — кто получит деньги

Женщина с ребенком. Фото: Новини.LIVE

Внутри перемещенным лицам (ВПЛ) из двух регионов страны будут возмещать финансовые убытки, возникшие при аренде жилья. Финансовую помощь будут оказывать семьям, проживающим в принимающих общинах в течение полугода.

Об этом рассказала пресс-служба Минреинтеграции.

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Кто получит помощь в аренде жилья

Как отметили в ведомстве, государство будет оказывать денежную помощь ВПЛ в Винницкой и Днепропетровской областях. Информацию о гражданах, которым предстоит выплатить деньги, будет прорабатываться БФ "Право на захист" при содействии Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

В Минреинтеграции объясняют, что средства на оплату аренды жилья будут предоставляться семьям ВПЛ, вынужденно переехавшим после 24 февраля 2022 года. Еще одно важное условие для получения помощи: граждане ранее не являлись участниками целевого пособия на аренду жилья от международных организаций.

К тому же украинцы должны принадлежать к одной из таких категорий населения:

ВПЛ, проживающих в местах временного проживания (МТП), способных оплачивать частную аренду жилья по истечении срока действия программы;

ВПЛ, проживающих в МТП под угрозой выселения (особенно в школах и детских садах);

ВПЛ, проживающие в арендованном жилье, находятся под угрозой выселения и не имеют другой альтернативы, кроме как переселиться в МТП;

новоприбывшие ВПЛ (до одного года), не желающие проживать в МТП.

Напомним, парламент в начале 2024 года поддержал законопроект №11028. Таким образом, в Украине официально определили правила компенсации для ВПЛ за уничтоженное недвижимое имущество.

Также мы рассказывали, что вынужденные переселенцы будут получать новую финансовую помощь с 2024 годаю Средства людям будет предоставлять один из благотворительных фондов.