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Главная Финансы ВПЛ обновили правила получения пенсии — что изменилось

ВПЛ обновили правила получения пенсии — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 08:45
Пенсии ВПЛ в 2025 году — как вернуть выплаты украинцам на ТОТ, если они больше года не снимали средства
Люди передают деньги из рук в руки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российская Федерация уже более 10 лет ведет вооруженную агрессию против украинского государства. Поэтому часть украинских пенсионеров сейчас проживает на территориях, которые не контролирует правительство Украины, однако им продолжают начислять пенсионные выплаты, если они проходят физическую (в частности, видео) идентификацию в Пенсионном фонде Украины.

Тем временем в Министерстве социальной политики заявили, что Кабинет министров урегулировал ситуацию с пенсионными выплатами для людей, которые оказались на временно оккупированных территориях и не могут связаться с банком из-за войны.

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Что будет с пенсиями ВПЛ

Речь идет о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ), которые до 24 февраля 2022 года проживали на оккупированных территориях, государство начисляло им деньги, но они более года не пользовались банковским счетом или не проходили процедуру идентификации. Отныне средства этих людей будут храниться не в Ощадбанке, а непосредственно на счетах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

"Пенсионеры, на счета которых эти средства были зачислены, сохраняют на них полные права. Если лицо живое или имеет законных наследников, они могут получить всю сумму одним платежом", — говорится в сообщении.

Важно, что ПФУ будет сохранять пенсии только тех украинцев, которые соответствуют следующим критериям:

  • являются (или были) внутренне перемещенными лицами с территорий, которые захватили российские оккупанты до 24 февраля 2022 года;
  • пользовались пенсионными выплатами как ВПЛ до начала полномасштабного вторжения;
  • не пользовались пенсионным счетом более года или не проходили физическую идентификацию в течение последних полгода.

Как ВПО получить свои выплаты

Нужно предоставить ПФУ заявление на получение своей пенсии, которую выплатят единовременно в полном объеме на банковский счет. Это касается счетов, на которых более года не происходило никаких финансовых операций, или если лицо не прошло физическую идентификацию, а Пенсионный фонд не знает, жив ли этот человек. Так, если человек, которому принадлежали эти пенсионные средства, умер, тогда невыплаченную сумму начислят его родственникам (или наследникам).

"Если лицо уже прошло физическую идентификацию или сделает это перед фактическим перечислением средств со счета в Пенсионный фонд, его деньги останутся на банковском счете и не будут переведены в ПФУ", — пояснили в Минсоце.

Ранее мы рассказывали, что в июле часть пенсионеров получит доплаты. Известно, кто может рассчитывать на надбавки.

Также мы писали, что средняя пенсия в Украине должна быть на уровне от 12 тыс. гривен до 13 тыс. гривен. Однако сейчас такая сумма является непосильной для госбюджета.

выплаты пенсии Минсоцполитики деньги ВПЛ
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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