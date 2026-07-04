ВПО гарантували пенсію: як виплачуватимуть гроші

Люди на вулиці, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

В Україні зміниться державна політика що внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Так, Верховна Рада України (ВРУ) підтримала новий закон про ВПО гарантувавши, що ця категорія громадян не залишиться без пенсій.

Про це йдеться у законопроєкті №12301 "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" та інших законів України", передає Новини.LIVE.

Як ВПО виплачуватимуть пенсії

Парламент заборонив будь-які спецумови для призначення, перерахунку чи виплат пенсій для переселенців. Тобто людям надаватимуть пенсійні та інші соцвиплати на загальних з усіма умовах. Грошова допомога не підлягатиме додатковим перевіркам, на неї не поширюватимуться окремі процедури.

"Прийняття законопроекту забезпечить реалізацію прав та гарантій внутрішньо переміщених осіб на будь-якому етапі переміщення від евакуації до їх повернення та реінтеграції відповідно до міжнародних стандартів та кращих практик без дискримінації, зокрема щодо дати внутрішнього

переміщення", — йдеться у пояснювальній записці.

Коли запрацюють зміни з пенсіями для ВПО

Новий закон покликаний змінити підходи, що діяли з 2014 року. Документ 3 липня 2026 року підписав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Нові правила щодо пенсій для ВПО наберуть чиності через три місяці після його офіційного опублікування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що цього року держава фінансово допомагатиме найвразливішим категоріям переселенців. Їм, зокрема, щомісяця виплачують:

по 2000 гривень платять дорослим українцям;

по 3000 гривень — сім'ям ВПО з дітьми та особам з інвалідністю.

Фінансова підтримка надається до 30 місяців від моменту її оформлення.

Раніше Новини.LIVE писали, що держава може відібрати у ВПО фінансову допомогу. Це станеться, якщо вчасно не виконати одну умову. Це стосується не лише тих, хто змінив адресу проживання або склад сім'ї.

Також Новини.LIVE розповідали, що у деяких переселенців розмір допомоги може зрости. Тепер під час оформлення виплат для дітей-ВПО не враховуватимуть доходи батьків.