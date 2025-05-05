Ціна на нафту опустилася нижче 60 доларів за барель — що впливає на вартість "чорного золота " зараз

Танкер з нафтою в порту. Фото: Unsplash

На глобальному ринку ціни на нафту 5 травня 2025 року знизилися до найменшого з 2021 року рівня. Причина, з якої нафта дешевшає — в ОПЕК+ (організація країн-експортерів нафти та партнери-добувачі) вирішили прискорити процес видобутку "чорного золота".

Про це повідомляє агентство Reuters.

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За інформацією видання, ф'ючерси північноморського сорту Brent стали дешевшими на 3,6% і станом на зараз барель нафти коштує 59,08 доларів. Водночас на барель американської нафти WTI встановлена ціна у 56 доларів. Ф'ючерси на цей сорт нафти подешевшали, за даними аналітиків, на 3,9%.

Ціни на нафту на глобальному ринку. Скриншот: Bloomberg

"Рішення ОПЕК+ підвищити виробничі квоти на додаткові 411 тис. барелів на добу на червень підсилює ринкові очікування, що глобальний баланс пропозиції та попиту рухається до надлишку". Це тиснутиме на ціни, доки ми не матимемо чіткішої картини впливу на попит", — сказав Тім Еванс, засновник аналітичної розсилки Evans on Energy.

Що буде з цінами на нафту далі

З початком квітня цього року ОПЕК+ поступово скасовує обмеження на видобуток нафти, яких дотримувалася з кінця 2023 року. Так, тоді для підтримки прийнятних цін на ринку, організація домовилася штучно скоротити видобуток нафти на 2,2 мільйона барелів щодня. Зараз у Reuters зауважують, що за підсумками квітня, травня та червня рівень видобутку нафти може сягнути 960 тисяч барелів щодня.

Зазначається, що зниження цін на нафту може тривати й надалі, оскільки аналітики очікують на подальше зростання пропозиції.

Раніше Андрій Єрмак, який очолює Офіс президента України пояснив, як зниження цін на нафту вплине на спроможність Москви продовжувати війну проти українського народу. За його словами, від ситуації на глобальному ринку залежить російська армія.

Також ми розповідали, що на початку 2025 року Вашингтон вперше запровадив санкції на танкери, яких ще не залучали до транспортування російської нафти. Йдеться про плавзасоби, які ще будуються на верфі "Звєзда".