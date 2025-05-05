Цена на нефть опустилась ниже 60 долларов за баррель — что влияет на стоимость "черного золота" сейчас

Танкер с нефтью в порту. Фото: Unsplash

На глобальном рынке цены на нефть 5 мая 2025 года снизились до наименьшего с 2021 года уровня. Причина, по которой нефть дешевеет — в ОПЕК+ (организация стран-экспортеров нефти и партнеры-добытчики) решили ускорить процесс добычи "черного золота".

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Сколько стоит нефть 5 мая

По информации издания, фьючерсы североморского сорта Brent стали дешевле на 3,6% и по состоянию на сейчас баррель нефти стоит 59,08 долларов. В то же время на баррель американской нефти WTI установлена цена в 56 долларов. Фьючерсы на этот сорт нефти подешевели, по данным аналитиков, на 3,9%.

Цены на нефть на глобальном рынке. Скриншот: Bloomberg

"Решение ОПЕК+ повысить производственные квоты на дополнительные 411 тыс. баррелей в сутки на июнь усиливает рыночные ожидания, что глобальный баланс предложения и спроса движется к переизбытку". Это будет давить на цены, пока мы не получим более четкой картины влияния на спрос", — сказал Тим Эванс, основатель аналитической рассылки Evans on Energy.

Что будет с ценами на нефть дальше

С началом апреля этого года ОПЕК+ постепенно отменяет ограничения на добычу нефти, которых придерживалась с конца 2023 года. Так, тогда для поддержания приемлемых цен на рынке организация договорилась искусственно сократить добычу нефти на 2,2 миллиона баррелей ежедневно. Сейчас в Reuters отмечают, что по итогам апреля, мая и июня уровень добычи нефти может достичь 960 тысяч баррелей ежедневно.

Отмечается, что снижение цен на нефть может продолжаться и в дальнейшем, поскольку аналитики ожидают роста предложения.

Ранее Андрей Ермак, который возглавляет Офис президента Украины объяснил, как снижение цен на нефть повлияет на способность Москвы продолжать войну против украинского народа. По его словам, от ситуации на глобальном рынке зависит российская армия.

Также мы рассказывали, что в начале 2025 года Вашингтон впервые ввел санкции на танкеры, которых еще не привлекали к транспортировке российской нефти. Речь о плавсредствах, которые еще строятся на верфи "Звезда".