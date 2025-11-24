Золото вперше може досягти 5 000 доларів за унцію за прогнозом Bank of America

Злитки золота. Фото: Pixabay

У найближчі місяці американські фінансисти прогнозують рекордне зростання золота до 5 000 доларів США за унцію. Такий прогноз оприлюднили аналітики Bank of America, вказавши на поєднання сигналів, які продовжують підтримувати попит на дорогоцінний метал.

Наразі інвестори активно повертаються до золота на тлі нестабільності ринків, геополітичних ризиків та очікувань щодо м’якшої монетарної політики у США. Про це пише Мінфін.

У Bank of America зазначають, що попри технічні ознаки перекупленості, ринок золота ще залишається недоінвестованим.

Ключові фактори, що підсилюють попит:

очікуване зниження ставок у США;

геополітичні ризики та посилення конфліктів;

стабільний попит з боку центробанків;

інтерес інвесторів до "тихої гавані" на тлі волатильності.

Аналітики вважають, що навіть у разі короткострокових корекцій ціни ринок золота зберігає сильний імпульс, націлений на ріст.

Прогноз ціни золота та інших металів на 2026 рік

Bank of America оцінює середню ціну золота у 2026 році на рівні 4 538 дол. за унцію, проте вказує, що метал легко може досягти й позначки у 5 000 доларів

А ось по інших металах прогноз більш стриманий. В банку зазначили, що мідь та алюміній можуть демонструвати слабший темп зростання через обмежену пропозицію та падіння промислової активності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що китайські геологи відкрили в горах Куньлунь гігантське родовище із золотом. Його запаси можуть перевищувати одну тисячу тонн.

Також ми розказували, яка країна має найбільше золота, прихованого на дні океану.