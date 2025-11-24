Видео
Впервые в истории — цена золота может прыгнуть до $5000

Впервые в истории — цена золота может прыгнуть до $5000

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 15:10
обновлено: 15:18
Золото впервые может достичь 5000 долларов за унцию по прогнозу Bank of America
Слитки золота. Фото: Pixabay

В ближайшие месяцы американские финансисты прогнозируют рекордный рост золота до 5 000 долларов США за унцию. Такой прогноз обнародовали аналитики Bank of America, указав на сочетание сигналов, которые продолжают поддерживать спрос на драгоценный металл.

Сейчас инвесторы активно возвращаются к золоту на фоне нестабильности рынков, геополитических рисков и ожиданий относительно более мягкой монетарной политики в США. Об этом пишет Минфин.

Читайте также:

Почему золото подорожает до исторического рекорда

В Bank of America отмечают, что несмотря на технические признаки перекупленности, рынок золота еще остается недоинвестированным.

Ключевые факторы, усиливающие спрос:

  • ожидаемое снижение ставок в США;
  • геополитические риски и усиление конфликтов;
  • стабильный спрос со стороны центробанков;
  • интерес инвесторов к "тихой гавани" на фоне волатильности.

Аналитики считают, что даже в случае краткосрочных коррекций цены рынок золота сохраняет сильный импульс, нацеленный на рост.

Прогноз цены золота и других металлов на 2026 год

Bank of America оценивает среднюю цену золота в 2026 году на уровне 4 538 дол. за унцию, однако указывает, что металл легко может достичь и отметки в 5 000 долларов.

А вот по другим металлам прогноз более сдержанный. В банке отметили, что медь и алюминий могут демонстрировать более слабый темп роста из-за ограниченного предложения и падения промышленной активности.

Напомним, ранее стало известно, что китайские геологи открыли в горах Куньлунь гигантское месторождение с золотом. Его запасы могут превышать одну тысячу тонн.

Также мы рассказывали, какая страна имеет больше всего золота, скрытого на дне океана.

рекорд банки драгоценные металлы золото полезные ископаемые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
