Золото впервые может достичь 5000 долларов за унцию по прогнозу Bank of America

Впервые в истории — цена золота может прыгнуть до $5000
В ближайшие месяцы американские финансисты прогнозируют рекордный рост золота до 5 000 долларов США за унцию. Такой прогноз обнародовали аналитики Bank of America, указав на сочетание сигналов, которые продолжают поддерживать спрос на драгоценный металл.
Сейчас инвесторы активно возвращаются к золоту на фоне нестабильности рынков, геополитических рисков и ожиданий относительно более мягкой монетарной политики в США. Об этом пишет Минфин.
Почему золото подорожает до исторического рекорда
В Bank of America отмечают, что несмотря на технические признаки перекупленности, рынок золота еще остается недоинвестированным.
Ключевые факторы, усиливающие спрос:
- ожидаемое снижение ставок в США;
- геополитические риски и усиление конфликтов;
- стабильный спрос со стороны центробанков;
- интерес инвесторов к "тихой гавани" на фоне волатильности.
Аналитики считают, что даже в случае краткосрочных коррекций цены рынок золота сохраняет сильный импульс, нацеленный на рост.
Прогноз цены золота и других металлов на 2026 год
Bank of America оценивает среднюю цену золота в 2026 году на уровне 4 538 дол. за унцию, однако указывает, что металл легко может достичь и отметки в 5 000 долларов.
А вот по другим металлам прогноз более сдержанный. В банке отметили, что медь и алюминий могут демонстрировать более слабый темп роста из-за ограниченного предложения и падения промышленной активности.
Напомним, ранее стало известно, что китайские геологи открыли в горах Куньлунь гигантское месторождение с золотом. Его запасы могут превышать одну тысячу тонн.
