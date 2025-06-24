Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Вперше в історії — який рекорд підкорився євро в Україні

Вперше в історії — який рекорд підкорився євро в Україні

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 19:50
Курс євро в Україні побив рекорд — новий показник від НБУ
Пункт обміну валют в одному з українських міст. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Офіційний курс євро Офіційний курс долара Що далі відбуватиметься з курсом євро в Україні

Національний банк України (НБУ) встановив оновлений курс євро на середу, 25 червня на рівні 48,5 грн. Це новий рекордний показник в українській історії. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це відомо. 

Реклама
Читайте також:

Офіційний курс євро 

Як свідчать дані Нацбанку, попередній рекордний курс євро в Україні фіксувався 23 червня — 48,20 грн. Тобто поточний рекорд перевищив попередній аж на 30 копійок. 

null
Курс євро в Україні. Скриншот: НБУ

 

Офіційний курс долара

На середу, 25 червня НБУ зміцнив позиції української гривні щодо долара. Офіційний курс становитиме 41,7 грн — це на 8 копійок менше, ніж у вівторок, 24 червня.

Поточний курс долара наразі є нижчим за історичний максимум, який в Україні зафіксували на початку 2025 року. Так, 13 січня курс долара сягнув 42,2 грн.

Що далі відбуватиметься з курсом євро в Україні

Існує ймовірність, що показник євро на готівковому ринку триматиметься в діапазоні 46,90-48,50 грн (купівля-продаж). Експерти попереджають про спекуляції на ринку валют, тож українцям потрібно уважно ставитися до обміну європейської валюти.

Водночас доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE 18 червня зауважив, що громадянам не варто поспішати з фінансовими операціями  — не купувати євро, поки ситуація не стабілізується.

Нагадаємо, громадяни можуть натрапити на фальшиві купюри іноземної валюти. Найбільше ризикують українці, які купують готівку онлайн або на чорному ринку. 

Також ми розповідали, що українці можуть примножити свій капітал, якщо відкриють валютний депозит. Так люди вбережуть свої заощадження від знецінення. 

НБУ курс валют гривня євро валюта
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації