Курс євро в Україні побив рекорд — новий показник від НБУ

Пункт обміну валют в одному з українських міст. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) встановив оновлений курс євро на середу, 25 червня на рівні 48,5 грн. Це новий рекордний показник в українській історії.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.

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Офіційний курс євро

Як свідчать дані Нацбанку, попередній рекордний курс євро в Україні фіксувався 23 червня — 48,20 грн. Тобто поточний рекорд перевищив попередній аж на 30 копійок.

Курс євро в Україні. Скриншот: НБУ

Офіційний курс долара

На середу, 25 червня НБУ зміцнив позиції української гривні щодо долара. Офіційний курс становитиме 41,7 грн — це на 8 копійок менше, ніж у вівторок, 24 червня.

Поточний курс долара наразі є нижчим за історичний максимум, який в Україні зафіксували на початку 2025 року. Так, 13 січня курс долара сягнув 42,2 грн.

Що далі відбуватиметься з курсом євро в Україні

Існує ймовірність, що показник євро на готівковому ринку триматиметься в діапазоні 46,90-48,50 грн (купівля-продаж). Експерти попереджають про спекуляції на ринку валют, тож українцям потрібно уважно ставитися до обміну європейської валюти.

Водночас доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE 18 червня зауважив, що громадянам не варто поспішати з фінансовими операціями — не купувати євро, поки ситуація не стабілізується.

Нагадаємо, громадяни можуть натрапити на фальшиві купюри іноземної валюти. Найбільше ризикують українці, які купують готівку онлайн або на чорному ринку.

Також ми розповідали, що українці можуть примножити свій капітал, якщо відкриють валютний депозит. Так люди вбережуть свої заощадження від знецінення.