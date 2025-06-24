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Главная Финансы Впервые в истории — какой рекорд покорился евро в Украине

Впервые в истории — какой рекорд покорился евро в Украине

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Дата публикации 24 июня 2025 19:50
Курс евро в Украине побил рекорд — новый показатель от НБУ
Пункт обмена валют в одном из украинских городов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Официальный курс евро Официальный курс доллара Что дальше будет происходить с курсом евро в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) установил обновленный курс евро на среду, 25 июня на уровне 48,5 грн. Это новый рекордный показатель в украинской истории.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

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Официальный курс евро

Как свидетельствуют данные Нацбанка, предыдущий рекордный курс евро в Украине фиксировался 23 июня   48,20 грн. То есть, текущий рекорд превысил предыдущий аж на 30 копеек.

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Курс евро в Украине. Скриншот: НБУ

 

Официальный курс доллара

На среду, 25 июня НБУ укрепил позиции украинской гривны относительно доллара. Официальный курс составит 41,7 грн — это на 8 копеек меньше, чем во вторник, 24 июня.

Текущий курс доллара сейчас ниже исторического максимума, который в Украине зафиксировали в начале 2025 года. Так, 13 января курс доллара достиг 42,2 грн.

Что дальше будет происходить с курсом евро в Украине

Существует вероятность, что показатель евро на наличном рынке будет держаться в диапазоне 46,90-48,50 грн (купля-продажа). Эксперты предупреждают о спекуляциях на рынке валют, поэтому украинцам нужно внимательно относиться к обмену европейской валюты.

При этом доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE 18 июня отметил, что гражданам не стоит спешить с финансовыми операциями — не покупать евро, пока ситуация не стабилизируется.

Напомним, граждане могут наткнуться на фальшивые купюры иностранной валюты. Больше всего рискуют украинцы, которые покупают наличные онлайн или на черном рынке.

Также мы рассказывали, что украинцы могут приумножить свой капитал, если откроют валютный депозит. Так люди уберегут свои сбережения от обесценивания.

НБУ курс валют гривна евро валюта
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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