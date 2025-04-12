Штрафы за отсутствие автогражданки — сколько придется заплатить в 2025 году

Водитель за рулем автомобиля. Фото: Unsplash

У всех украинских водителей должен быть полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности (ОСАГО). Документ является крайне важным, ведь его наличие обеспечивает пострадавшим автовладельцам право получить компенсацию за ущерб в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Оформлением полиса ОСАГО нужно заняться сразу после того, как "поставили" на регистрацию свой автомобиль, пишет издание Факты ICTV.

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Полис всегда должен быть под рукой у водителя, как и документы на машину. Все нужно будет предоставить работникам полиции, если последние потребуют их для проверки.

Если во время проверки выяснится, что у водителя нет действующего полиса автогражданки, ему грозит штраф в размере 425 грн. А если не оплатить штраф в течение 15 дней, то сумма возрастет до 850 грн.

Кроме административного наказания водитель, который решил не оформлять страховку, сам будет оплачивать расходы, если попадет в аварию. То есть, за все убытки он будет платить из собственного кошелька.

Отмечается также, что льготные категории украинцев в 2025 году могут оформить автогражданку со скидкой в 50%. Такое право есть у:

участников боевых действий (УБД);

участников войны;

пенсионеров;

лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп;

граждан, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС (1 и 2 категории).

Тем временем напомним, что полиция в Украине штрафует водителей, которые ездят на автомобилях с красным цветом светового прибора. Все потому, что в нашей стране разрешен только желтый цвет.

Также мы рассказывали, что на украинских АЗС в 2025 году может измениться качество бензина. Все потому, что с 1 мая в топливо начнут добавлять биоэтанол.