Тарифы Vodafone — как украинцы могут экономить на мобильной связи в 2025 году

Человек разговаривает по телефону на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мобильные операторы в Украине время от времени предлагают своим абонентам разнообразные скидки, благодаря которым люди могут экономить на оплате тарифов. Так, например, компания Vodafone позволяет некоторым украинцам задешево купить тарифные планы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто может воспользоваться подарками от мобильного оператора.

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Скидки от Vodafone — что известно

Такая возможность появляется только у тех, кто решит сменить мобильного оператора и выберет Vodafone. При этом у человека остается его предыдущий номер - 063, 096, 067 и так далее.

Тем, кто переходит на Vodafone предоставляют существенные скидки на подключение тарифов. Например, как отмечается на сайте компании:

действующие пользователи за тариф Turrbo должны заплатить 270 грн, тогда как новые абоненты — 200 грн;

Joice Pro — 300 грн (постоянная цена), а для новых пользователей — 250 грн;

Joice Max после перехода от другого оператора будет стоить 340 грн, а не 450.

О чем еще стоит знать

Мобильный оператор lifecell запустил специальную акцию "Своя SIM", благодаря которой абоненты могут платить за один пакет услуг в рамках активированного тарифного плана, а взамен получить сразу три. Однако, чтобы получить такую скидку, нужно выполнить одно условие: перенести мобильный номер на старую SIM-карту lifecell.

Ранее мы рассказывали, кто из мобильных операторов предлагает в 2025 году самые дешевые услуги связи. Мы знаем о среднем чеке клиентов Киевстара, Vodafone и lifecell. Узнавайте также о тарифных планах, которые лучше всего подойдут пенсионерам.