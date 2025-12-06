Vodafone розширює популярну послугу — хто підключить з грудня

Жінка з телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

З 23 грудня 2025 року популярний мобільний оператор Vodafone оновить більшість тарифів за принципом "Роумінг, як вдома". Зміни стосуватимуться українських абонентів, які перебувають у країнах Європейського Союзу (ЄС).

Про це повідомила пресслужба Vodafone.

"Роумінг як вдома" для абонентів Vodafone

Йдеться про те, що більшість передплатних тарифів можна буде використовувати у країнах ЄС, як вдома, без додаткових оплат. Так, умови користування тарифами мобільного оператора в ЄС будуть однаковими з Україною:

безлімітні вхідні дзвінки як в Україні, так і в ЄС;

пакетні хвилини для дзвінків на українські мережі діють і в роумінгу;

частина пакетних гігабайтів доступна як вдома, так і за кордоном; однакова вартість понад пакетних хвилин, МБ та SMS.

Водночас зазначається, що роумінг від Vodafone не буде доступним для архівних тарифів: 4G Smart (Light, XS, XS+), Device та Light.

"Усі абоненти отримають персональне SMS із деталями змін у своєму тарифі. Детальну інформацію також можна буде знайти на сторінці кожного тарифу на нашому сайті", — йдеться у повідомленні.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що абоненти Vodafone до кінця 2025 року, ймовірно, не платитимуть більше за мобільний зв’язок. Так, у грудні користувачам будуть доступні різні тарифи, тож усі можуть обрати собі варіант, який найкраще підходить за наповненням.

Наприклад, для абонентів на передплаті діють тарифи Flexx GO за 320 грн/міс. і Flexx TOP за 500 грн/міс. Якщо переносити номер, то ціни знизяться до 200 і 350 грн відповідно на пів року.

Раніше ми розповідали, що Київстар оновив Суперсили та додаткові пакети з 1 грудня, розширивши можливості користувачів, які перебувають не в Україні. Абонентам надаватимуть більше хвилин, SMS і трафіку під час підключення до роумінгу. Ще ми писали, що Lifecell перейменував та скасував деякі тарифи, натомість користувачі отримають оновлені пакети з євро-роумінгом без доплат. Відомо також, чи зміняться для абонентів ціни.