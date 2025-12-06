Vodafone розширює популярну послугу — хто підключить з грудня

Vodafone розширить одну зі своїх послуг — що готують абонентам
З 23 грудня 2025 року популярний мобільний оператор Vodafone оновить більшість тарифів за принципом "Роумінг, як вдома". Зміни стосуватимуться українських абонентів, які перебувають у країнах Європейського Союзу (ЄС).
Про це повідомила пресслужба Vodafone.
"Роумінг як вдома" для абонентів Vodafone
Йдеться про те, що більшість передплатних тарифів можна буде використовувати у країнах ЄС, як вдома, без додаткових оплат. Так, умови користування тарифами мобільного оператора в ЄС будуть однаковими з Україною:
- безлімітні вхідні дзвінки як в Україні, так і в ЄС;
- пакетні хвилини для дзвінків на українські мережі діють і в роумінгу;
- частина пакетних гігабайтів доступна як вдома, так і за кордоном; однакова вартість понад пакетних хвилин, МБ та SMS.
Водночас зазначається, що роумінг від Vodafone не буде доступним для архівних тарифів: 4G Smart (Light, XS, XS+), Device та Light.
"Усі абоненти отримають персональне SMS із деталями змін у своєму тарифі. Детальну інформацію також можна буде знайти на сторінці кожного тарифу на нашому сайті", — йдеться у повідомленні.
Про що ще варто знати
Нагадаємо, що абоненти Vodafone до кінця 2025 року, ймовірно, не платитимуть більше за мобільний зв’язок. Так, у грудні користувачам будуть доступні різні тарифи, тож усі можуть обрати собі варіант, який найкраще підходить за наповненням.
Наприклад, для абонентів на передплаті діють тарифи Flexx GO за 320 грн/міс. і Flexx TOP за 500 грн/міс. Якщо переносити номер, то ціни знизяться до 200 і 350 грн відповідно на пів року.
Раніше ми розповідали, що Київстар оновив Суперсили та додаткові пакети з 1 грудня, розширивши можливості користувачів, які перебувають не в Україні. Абонентам надаватимуть більше хвилин, SMS і трафіку під час підключення до роумінгу. Ще ми писали, що Lifecell перейменував та скасував деякі тарифи, натомість користувачі отримають оновлені пакети з євро-роумінгом без доплат. Відомо також, чи зміняться для абонентів ціни.
