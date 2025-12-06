Видео
Главная Финансы Vodafone расширит одну из своих услуг — что готовят абонентам

Vodafone расширит одну из своих услуг — что готовят абонентам

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 17:45
Vodafone расширяет популярную услугу — кто подключит с декабря
Женщина с телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE

С 23 декабря 2025 года популярный мобильный оператор Vodafone обновит большинство тарифов по принципу "Роуминг, как дома". Изменения будут касаться украинских абонентов, которые находятся в странах Европейского Союза (ЕС).

Об этом сообщила пресс-служба Vodafone.

Читайте также:

"Роуминг как дома" для абонентов Vodafone

Речь идет о том, что большинство предоплатных тарифов можно будет использовать в странах ЕС, как дома, без дополнительных оплат. Так, условия пользования тарифами мобильного оператора в ЕС будут одинаковыми с Украиной:

  • безлимитные входящие звонки как в Украине, так и в ЕС;
  • пакетные минуты для звонков на украинские сети действуют и в роуминге;
  • часть пакетных гигабайтов доступна как дома, так и за рубежом; одинаковая стоимость сверх пакетных минут, МБ и SMS.

В то же время отмечается, что роуминг от Vodafone не будет доступен для архивных тарифов: 4G Smart (Light, XS, XS+), Device и Light.

"Все абоненты получат персональное SMS с деталями изменений в своем тарифе. Подробную информацию также можно будет найти на странице каждого тарифа на нашем сайте", — говорится в сообщении.

О чем еще стоит знать

Напомним, что абоненты Vodafone до конца 2025 года, вероятно, не будут платить больше за мобильную связь. Так, в декабре пользователям будут доступны различные тарифы, поэтому все могут выбрать себе вариант, который лучше всего подходит по наполнению.

Например, для абонентов на подписке действуют тарифы Flexx GO за 320 грн/мес. и Flexx TOP за 500 грн/мес. Если переносить номер, то цены снизятся до 200 и 350 грн соответственно на полгода.

Ранее мы рассказывали, что Киевстар обновил Суперсилы и дополнительные пакеты с 1 декабря, расширив возможности пользователей, которые находятся не в Украине. Абонентам будут предоставлять больше минут, SMS и трафика при подключении к роумингу. Еще мы писали, что Lifecell переименовал и отменил некоторые тарифы, зато пользователи получат обновленные пакеты с евро-роумингом без доплат. Известно также, изменятся ли для абонентов цены.

Vodafone роуминг услуги мобильные операторы мобильный оператор
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
