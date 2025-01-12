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Vodafone попередив про важливі нововведення — що зміниться

12 січня 2025 19:22
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Нові тарифи Vodafone — скільки платитимуть абоненти з 13 січня
Магазин Vodafone в одному з українських міст. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українські мобільні оператори з початком нового року продовжують переглядати тарифи на зв'язок для абонентів. Нещодавно про зміни в цінах оголосила компанія "Київстар", а тепер нововведення для своїх клієнтів підготував оператор Vodafone.

Про це стало відомо з публікації на сайті мобільного оператора.

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Відомо, що компанія встановить нові ціни для послуги "Рік без переплат". Зміни, зокрема, торкнуться тарифів Joice Pro 2023, Vodafone Light+ та інших вже з 13 січня. Очікується, що тарифи будуть такими:

  • Vodafone Light+ — коштуватиме  2 035 грн на рік;
  • Joice (2023) — 2 860 грн на рік;
  • Vodafone SuperNet Start 2023/Start+ — 2 600 грн на рік;
  • Joice Start 2023/Start Special — 2 860 грн на рік;
  • Joice Pro 2023 — 3 220 грн на рік;
  • Joice Max 2023 — 3 990 грн на рік.

Водночас у Telegram-каналі "MZU — Мобільний Зв'язок України" зауважили, що зміни призведуть до повноцінного подорожчання тарифів. Спеціалісти вже підрахували, що:

  • Vodafone Light+ здорожчає на 40 грн — до 185 грн/4 тижні;
  • Joice — на 60 грн, до 260 грн/4 тижні;
  • Joice Start/Start Special 2023 — на 60 грн, до 260 грн/4 тижні;
  • Joice Pro 2023 — на 60 грн, до 320 грн/4 тижні;
  • Joice Max 2023 — на 60 грн, до 390 грн/4 тижні.

При цьому наголошується, що про точну вартість тарифів Vodafone повідомить на офіційному сайті.

До слова, з нового року українці платитимуть більше за провідне радіо та фіксований телефонний зв'язок. Так, в Укртелекомі вирішили підвищити ціни, щоби отримати додаткове фінансування для модернізації телекомунікаційної інфраструктури.

Також ми пояснювали, як можна економити мобільний інтернет на сучасних смартфонах. Для цього варто дотримуватися доволі простих правил.

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