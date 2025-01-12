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Vodafone предупредил о важных нововведениях — что изменится

12 января 2025 19:22
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Новые тарифы Vodafone —сколько будут платить абоненты с 13 января
Магазин Vodafone в одном из украинских городов. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Украинские мобильные операторы с началом нового года продолжают пересматривать тарифы на связь для абонентов. Недавно об изменениях в ценах объявила компания "Киевстар", а теперь нововведения для своих клиентов подготовил оператор Vodafone.

Об этом стало известно из публикации на сайте мобильного оператора.

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Известно, что компания установит новые цены для услуги "Год без переплат". Изменения, в частности, коснутся тарифов Joice Pro 2023, Vodafone Light+ и других уже с 13 января. Ожидается, что тарифы будут следующими:

  • Vodafone Light+ — будет стоить  2 035 грн в год;
  • Joice (2023) — 2 860 грн в год;
  • Vodafone SuperNet Start 2023/Start+ — 2 600 грн в год;
  • Joice Start 2023/Start Special — 2 860 грн в год;
  • Joice Pro 2023 — 3 220 грн в год;
  • Joice Max 2023 — 3 990 грн в год;

В то же время в Telegram-канале "MZU - Мобильная Связь Украины" отметили, что изменения приведут к полноценному подорожанию тарифов. Специалисты уже подсчитали, что:

  • Vodafone Light+ подорожает на 40 грн — до 185 грн/4 недели;
  • Joice — на 60 грн, до 260 грн/4 недели;
  • Joice Start/Start Special 2023 — на 60 грн, до 260 грн/4 недели;
  • Joice Pro 2023 — на 60 грн, до 320 грн/4 недели;
  • Joice Max 2023 — на 60 грн, до 390 грн/4 недели;

При этом отмечается, что о точной стоимости тарифов Vodafone сообщит на официальном сайте.

К слову, с нового года украинцы будут платить больше за проводное радио и фиксированную телефонную связь. Так, в Укртелекоме решили повысить цены, чтобы получить дополнительное финансирование для модернизации телекоммуникационной инфраструктуры.

Также мы объясняли, как можно экономить мобильный интернет на современных смартфонах. Для этого стоит придерживаться довольно простых правил.

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