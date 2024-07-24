Тарифы Vodafone вырастут — на сколько поднимут цены и когда

Мужчина с телефоном. Фото: Reuters

Мобильный оператор Vodafone готовит повышение тарифов в Украине, которое вступит в силу с 1 августа. Это повлияет не только на стоимость, но и структуру некоторых тарифных планов.

Об этом говорится на официальном портале оператора.

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Как вырастут тарифы от Vodafone

Тариф Vodafone Red Start вырастет на 15 грн, и с 1 августа его стоимость составит 190 грн/месяц вместо 175 грн.

Тариф Vodafone Red Pro подорожает на 30 грн, с 230 грн/месяц до 260 грн.

"В то же время мы увеличиваем объем интернета: с 30 до 40 ГБ; минут на другие сети Украины: с 250 до 350 мин", — рассказали в Vodafone.

Стоимость тарифа Vodafone Red Max увеличится на 30 грн — до 330 грн/месяц. При этом увеличивается:

объем Интернета с 50 до 60 ГБ;

минут на другие сети Украины — с 400 до 500 мин.

Стоимость тарифа Vodafone Red Unlim Plus вырастет на 50 грн и составит 400 грн/месяц. Кроме того, объемы минут для звонков на другие сети в Украине увеличатся с 500 до 600 минут.

Тариф Vodafone Red Unlim Max также подорожает на 50 грн., повысившись с 450 грн. до 500 грн/месяц.

"Увеличиваем объем минут в другие сети Украины: с 700 до 800 мин", — рассказали в Vodafone.

Кроме того, с 1 августа изменится стоимость звонков на другие сети Украины во всех указанных тарифах, а также Vodafone ULTRA, при преждевременном использовании месячного пакета услуг. Тариф в минуту звонка будет составлять 1,5 грн. В некоторых тарифах будет изменена стоимость интернета при преждевременном использовании месячного пакета.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине абоненты ведущих операторов жалуются на ухудшение качества связи и Интернета при отключении электроэнергии. Жалобы пользователи оставляют на официальных страницах "Киевстара", Vodafone и lifecell.

Мы также писали, что операторы ЕС и Украины договорились продлить совместное заявление на еще один год. Благодаря этому украинцы, проживающие в странах Евросоюза, смогут и дальше пользоваться роумингом без дополнительной оплаты.