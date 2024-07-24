Тарифы Vodafone вырастут — на сколько поднимут цены и когда

Vodafone повышает тарифы — когда и на сколько
Мобильный оператор Vodafone готовит повышение тарифов в Украине, которое вступит в силу с 1 августа. Это повлияет не только на стоимость, но и структуру некоторых тарифных планов.
Об этом говорится на официальном портале оператора.
Как вырастут тарифы от Vodafone
Тариф Vodafone Red Start вырастет на 15 грн, и с 1 августа его стоимость составит 190 грн/месяц вместо 175 грн.
Тариф Vodafone Red Pro подорожает на 30 грн, с 230 грн/месяц до 260 грн.
"В то же время мы увеличиваем объем интернета: с 30 до 40 ГБ; минут на другие сети Украины: с 250 до 350 мин", — рассказали в Vodafone.
Стоимость тарифа Vodafone Red Max увеличится на 30 грн — до 330 грн/месяц. При этом увеличивается:
- объем Интернета с 50 до 60 ГБ;
- минут на другие сети Украины — с 400 до 500 мин.
Стоимость тарифа Vodafone Red Unlim Plus вырастет на 50 грн и составит 400 грн/месяц. Кроме того, объемы минут для звонков на другие сети в Украине увеличатся с 500 до 600 минут.
Тариф Vodafone Red Unlim Max также подорожает на 50 грн., повысившись с 450 грн. до 500 грн/месяц.
"Увеличиваем объем минут в другие сети Украины: с 700 до 800 мин", — рассказали в Vodafone.
Кроме того, с 1 августа изменится стоимость звонков на другие сети Украины во всех указанных тарифах, а также Vodafone ULTRA, при преждевременном использовании месячного пакета услуг. Тариф в минуту звонка будет составлять 1,5 грн. В некоторых тарифах будет изменена стоимость интернета при преждевременном использовании месячного пакета.
Что еще нужно знать
Напомним, в Украине абоненты ведущих операторов жалуются на ухудшение качества связи и Интернета при отключении электроэнергии. Жалобы пользователи оставляют на официальных страницах "Киевстара", Vodafone и lifecell.
Мы также писали, что операторы ЕС и Украины договорились продлить совместное заявление на еще один год. Благодаря этому украинцы, проживающие в странах Евросоюза, смогут и дальше пользоваться роумингом без дополнительной оплаты.
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