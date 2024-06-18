Vodafone змінив тарифи — за що доведеться платити більше

Мобільний телефон в руках. Фото: Unsplush

Український оператор мобільного зв'язку Vodafone змінив частину тарифів. Клієнтам доведеться платити більше за користування послугами.

Про це повідомили у компанії.

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Нові тарифи у Vodafone

Зокрема, підвищився у вартості тариф Vodafone Turbo. Тепер за нього доведеться платити на 15 гривень більше. Вартість пакета підвищилась до 180 грн/4 тижні. Однак для клієнтів надали більше можливостей:

інтернет став безлімітним;

обсяг хвилин по країні лишили без змін (800 хвилин).

Також тариф Joice Start/Start Special подорожчав на 20 гривень — 200 грн/4 тижні за 800 хвилин та 25 ГБ інтернету.

Тариф Joice Pro підвищився у вартості на 30 грн — до 260 грн/4 тижні за 1,2 тис. хвилин і 35 ГБ інтернету.

Тариф Joice Max зріс на 30 гривень, до 330 грн, за 1,6 тис. хвилин та 50 ГБ інтернету.

"Після оновлення тарифів обов'язковий денний платіж знімається за 200 МБ на день в Україні та роумінгу (26 країн ЄС). А за дзвінки за фактом використання", — повідомили в компанії.

Новий код мережі Vodafone

Раніше Vodafone вирішив запровадити новий код мережі — 75 (+380 75). Всі номери починатимуться з 075.

Можливість вибрати номер, що буде починатися на 075, з'явиться до кінця року. Водночас, на номери, що вже діють, нововведення не вплине.

Дозвіл на новий код видала Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах е-комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Vodafone додав можливість замовити eSIM чи фізичну SIM-карту через "Дію".

Також ми писали, що 27 травня в Україні вперше протестували покоління мобільних мереж 5G. Перший крок у цьому напрямку на вітчизняному ринку зробив мобільний оператор Vodafone.